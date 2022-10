Зад кулисите на новата еврообщност: Ласкателства между Макрон и Тръс, скандали с Ердоган

В разговорите на първото събрание участваха над 40 европейски лидери, в това число и българският президент Румен Радев. Имаше много причини те да покажат оптимизъм, пише брюкселското издание "Политико", разкривайки подробности зад кулисите на срещата.

Британският премиер Лиз Тръс потвърди, че френският президент Еманюел Макрон наистина е "приятел", а не "враг", преди той да върне комплимента. Лидерите на враждуващите Азербайджан и Армения се събраха около една маса, за да говорят за мир – и то два пъти. Не липсваха обаче и скандали, а в тяхната основа се оказа турският държавен глава Реджеп Ердоган.

Направен беше и план за следващи срещи на общността – те ще се проведат в Молдова, Испания и Обединеното кралство. Две от тези страни не са членки на ЕС. Преместването на форума от Чехия – ротационния председател на Съвета на ЕС, в Молдова, която се стреми към членство в блока, е "знак за подкрепа, която високо ценим", заяви президентът на страната Мая Санду. "Укрепването на Европа и нейната устойчивост трябва да бъдат постоянни усилия", добави тя.

Под повърхността обаче кипяха напрежение и вражди, пише "Политико". Продължаваха да се появяват разногласия за това как да се справим с енергийната криза в Европа. Поне две враждуващи страни не успяха да сдържат взаимния си гняв по време на сесията. Остава поне един голям въпрос: Може ли тази по-широка общност на европейските лидери - идея, която от десетилетия се лансира в различни варианти, но винаги се проваля - наистина да започне да функционира и да даде конкретни резултати?

Целта на Европейската политическа общност е да напомни на съюзниците какво ги свързва, докато в Украйна бушува война, започната от диктатора Владимир Путин. Въпреки това мнозина вече се питат за смисъла и цената на още една среща на високо равнище с участието на хиляди пътуващи политици и високопоставени лица, след като вече съществуват форуми като Г-7 и Г-20.

