Загинали и ранени при влакова катастрофа в Чехия (ВИДЕО)

"Мога да потвърдя смъртта на двама души. Броят им може да нарасне", заяви пред АФП Мартин Кавка, говорител на железопътния оператор Sprava zeleznic. Той заяви пред обществената чешка телевизия, че пожарникарите все още спасяват хора от влаковете.

❗💥🚂🇨🇿 - An accident between two trains occurred in Pardubice, Czech Republic.



The collision involved a RegioJet passenger train (RJ 1021) and a freight train, resulting in injuries.



Initial reports indicate there may be dozens of injuries, but the exact number of victims… pic.twitter.com/ZiKDKKq9KT