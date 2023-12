Загубите на руската армия са повече от новите попълнения: Оценка от САЩ за ноември (ВИДЕО)

Предположението е базирано на украински данни – изявление на говорителя на украинската армия подполковник Володимир Фитьо, че през ноември руснаците са дали 11 000 жертви (убити и ранени така, че да не могат да се върнат на фронта) в направлението към Купянск, Луганска област и при Бахмут. Отделно, украински официални лица вече заявиха, че само между 10 и 26 октомври при Авдеевка руснаците дадоха 5000 жертви (убити и ранени така, че да не могат да се върнат на фронта). Колко са жертвите оттогава още не може да се изброи – бурните руски атаки и то фронтални, с пехота и бронирана техника, водят до огромна касапница, което периодично и руски източници признават, при това с видеа: Обзор за Украйна: Оръжие от САЩ и въпроси в Русия кога ще свърши войната (ВИДЕО). Отделно са и руските жертви по източния бряг на река Днепър. Същевременно, по украински и руски данни скритата мобилизация в Русия събира по 20 000 – 40 000 души месечно, а не всички от тези хора веднага се хвърлят на фронта, макар това да става сравнително бързо. Това води до пращане в бойни действия на недобре подготвени войници и съответно увеличава жертвите – порочен кръг. От ISW обаче изрично предупреждават, че всички тези данни не могат да бъдат потвърдени по независим път заради жестоките условия на война:

You could have just stayed at home.

На този фон, руското телеграм общество "Път към дома", създадено от съпруги, майки и жени на мобилизирани за войната в Украйна руснаци, прочете манифест за пълна демобилизация. "Цивилните не са длъжни да участват в бойни действия. Против сме гледната точка, че всички мобилизирани доброволно са отишли в зоната на "специалната военна операция" (така режимът на издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин нарича войната в Украйна). Против сме нашите проблеми да бъдат игнорирани от ръководството на държавата" - това е само част от казаното:

Wives and relatives of mobilised Russian men from the "Way home" organisation recorded a manifest demanding to return their men home. They are not satisfied with the government's repressions against them.



Notable is a far better quality recording compared to what we've been…

Излезе и статистика колко снаряди са осигурени на украинската армия от началото на войната от западни партньори – 3 000 000. Чакат се поръчани още 800 000 само от Великобритания и Германия. Но вече имаше различни анализи и оценки колко снаряди трябват на украинците на ден, за да победят, а не просто да задържат руските сили – някои от тези оценки бяха за 90 000 снаряда на ден: Голямата заблуда за западната военна помощ за Украйна: В числа за снарядите (ВИДЕО)

Войната в Украйна: Бойните действия

(КАРТА) При Авдеевка пак е било най-горещо през изминалото денонощие – 30 отбити руски пехотни атаки. Според обзора на руския военен блогър и пропагандист Семьон Пегов обаче няма някаква значителна промяна на ситуацията. На фона на неговото твърдение, създаденият от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук популярен руски военен телеграм канал "Рибар" казва, че руската армия "прочиства" Степово (3 километра северозападно от Авдеевка). Геолокализирани видеокадри (18+) с горяща руска тежка военна техника и трупове на руски войници добре показват за какво „прочистване“ става въпрос. Има и геолокализирани видеокадри за точни украински удари с дронове отново руски танкове и бронетранспортьори, атакуващи Степово:

48.118144,37.788925

The UK Defense Ministry showed a new video from Avdiivka, which the Russian occupiers mercilessly destroyed.





При Бахмут украинският генщаб съобщава за 24 отбити руски пехотни атаки – конкретно при Богдановка (5 километра северозападно от Бахмут), Клещеевка (7 километра юг-югозапад от Бахмут), Андреевка (10 километра юг-югозапад от Бахмут) и Ивановско (6 километра югозапад-запад от Бахмут). Специално внимание на ситуацията обръща "Рибар" – с неподкрепени с каквито и да е геолокализирани видеокадри твърдения, че руснаците вече са на 100 метра от първите къщи в Богдановка, че има руско настъпление към Григоровка и Дъбово-Васильовка (6-8 километра северно от Бахмут), че била превзета силна украинска позиция при Валяновския разсадник на юг, че имало превзета една позиция на висок терен северно от Клещеевка, но там трябвало да се превземе високият терен на юг-югозапад, за да се говори за реален успех. А за руска атака към Часов Яр според "Рибар" ще е по-лесно да се настъпи от северния фланг на Бахмут, където тепърва предстоят боеве – например за Григоровка.

(КАРТА) По източния бряг на река Днепър и в Запорожието промени в позициите няма – боевете продължават при Кринки (30 километра североизточно от град Херсон и 2 километра източно от река Днепър) и югозападно от Работино (10 километра южно от Орехов, по направлението към Токмак и Мелитопол).

The result of this two-day-battle at this once hottest place in Ukraine is 8+ Russian KIA and 2 WIA/POW. Ukraine suffered no casualties during the re-recapture of this position between the two villages.

Telling you a lot about manpower&casualties in the southern war these days.



В направлението към Купянск потвърдени промени на позиции с геолокализирани видеокадри няма. Синковка (8 километра североизточно от Купянск) продължава да е основен фокус – боевете там не спират, но и няма категоричен резултат в полза на една от двете страни. Същото е и в Луганска област.

Тази нощ руснаците изстреляха само 7 дрона клас "Шахед" по цели в Украйна, като украинските ВВС твърдят, че са свалили 5. Освен това е обстрелян Харков, с 6 ракети от модифицирана ракетна система С-300. Рано тази сутрин беше обявена въздушна тревога за Източна Украйна, специално за Харковска област, заради излитане на 7 бомбардировача Ту-95. Първоначалната информация обаче е за обстрел в Днепропетровска област, но също в Киевска област, както и в Харковска област. Има и първи данни за загинал и двама тежко ранени в Павлоград, Днепропетровска област.

В Керч се подпали газопровод - огънят е овладян, но 30 000 домакинства са без газоподаване.

Мобилизацията в Украйна: Идеите, които се очертават като закон