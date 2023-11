Голямата заблуда за западната военна помощ за Украйна: В числа за снарядите (ВИДЕО)

"Не мисля, че тази тази контраофанзива се проваля, но сте прав, че трябва да подкрепим Украйна повече военно. Сегашната ситуация показва, че трябва да ускорим производството (на снаряди)", признава Шарл Мишел.

"I dont say and I don't think that this counter-offensive is failing. You are absolutely right that we need to support Ukraine with more military capabilities. The current situations shows we need to ramp up our production," Charles Michel, President of the European Council said. pic.twitter.com/AzV0KxKJ1Z