Обзор за Украйна: Оръжие от САЩ и въпроси в Русия кога ще свърши войната (ВИДЕО)

Според официалното съобщение на Пентагона, става въпрос за военна помощ в размер на 175 млн. долара. Тя включва основно боеприпаси – ракети за ПВО, боеприпаси за HIMARS, артилерийски снаряди и противотанкови ракети.

На този фон, интересно проучаване публикува руската социологическа агенция "Левада", която има репутация на независима. Според него, в т.нар. Директна линия на 14 декември, когато издирваният от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин ще даде голяма пресконференция и се чакат "въпроси от всички", най-често задаваният въпрос трябва да е кога ще свърши войната в Украйна. Въпросът е с известни вариации – кога ще свърши мобилизацията, кога ще победим, какво се прави да приключи войната – и според проучването на "Левада" 21% от запитаните биха задали този въпрос. На второ място е въпрос за размера на пенсиите – 8%:

В дневния обзор на ISW специално се обръща внимание на материал на руската служба на BBC. В него се проследява специално съдбата на мигрант от Сомалия, който е "подкаран" от руснаците да емигрира във Финландия, но след затварянето на границата е задържан от руските власти и отива на съд за нарушение на руските имиграционни закони. Как да се спаси от затвор – да "поработи" за Русия тоест да се включи във войната в Украйна. Съответно стои въпросът колко такива случаи има вече в Русия за попълване на оредяващите редици на руската армия.

Междувременно и украинския президент Володимир Зеленски, и украинския министър на отбраната Рустем Умеров коментираха, че Украйна вече има план за действие във войната за 2024 година. Подробности по плана не бяха обявени публично – Зеленски говори, че има план в обръщение към американската военна индустрия. Украинският президент говори в по-общ план за усилията на Украйна да развие военно-промишления си комплекс за собствено производство. Умеров пък коментира темата с плана на Украйна преди 2 дни пред Fox News: Киев: Преминахме две руски линии на отбраната, сега сме пред третата

Големи промени на фронта няма – най-горещото място остава Авдеевка. За това направление се засилват коментарите от украински източници, че Русия изобщо не жали сили и хвърля в самоубийствени атаки пехотата си – инструкторът на отрядите "Щурм Z" Святослав Голиков публикува в канала си в Телеграм видеокадри (18+) с трупове на руски войници и оплаквания как те "гният", защото никой не ги прибира и не се грижи за това, а труповете пречат и на бойните действия. Основни точки на боеве остават Степово (3 километра северозападно от Авдеевка) и коксохимичния завод до населеното място. Геолокализирани видеокадри (18+) от украински обстрел по руски части подсказват, че руснаците са напреднали леко в индустриалната зона от югоизток – за това говори в обзора си и руският военен блогър и пропагандист Семьон Пегов. Но при Степово геолокализирани видеокадри на жестока стрелба от танкове и БТР-и демонстрират, че украинците удържат позиции в центъра на Степово и още не позволяват руски пробив:

It is possible to say that the village of Stepove is now in the gray area. Because even when Bradley is in the far west, it opens fire on even the closest buildings.



