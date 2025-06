Захарова спасява пратеника на Путин за мир в Украйна заради гаф с Азербайджан и Армения

"Ако спрем конфликта по линията на фронта и не се споразумеем за истински мир, просто сключим някакъв вид примирие, тогава това ще бъде – знаете, имаше спорен регион между Армения и Азербайджан, Карабах – тогава този регион ще се превърне в огромен Карабах. След известно време Украйна, заедно с НАТО, заради своите съюзници ще се присъедини към НАТО, ще се опита да си го върне и това ще бъде краят на планетата, ще бъде ядрена война". Това заяви Владимир Медински, съветник на руския диктатор Владимир Путин и водач на т.нар. руска мирна делегация във втория процес от Истанбул за търсене на мир в Украйна.

Още: Как Русия вижда мира в Украйна? Да стреляме по тях с "Орешник" (ОБЗОР - ВИДЕО)

Медински изрече думите пред RT и с това предизвика съответните реакции каква в крайна сметка е руската позиция по въпроса с Нагорни Карабах. Години наред там имаше руски миротворци, но буквално за един ден Азербайджан превзе анклава и то без руснаците да се намесят по някакъв начин, което доведе до много голямо охлаждане на връзките между Армения, Русия и Беларус - Още: Пашинян обвини Путин и Лукашенко в опит да унищожат Армения

"Русия признава Нагорни Карабах за част от Азербайджан. Медински говори за историческия аспект, социокултурните характеристики и болката на хората. Говорихме изключително за трагедията на въоръжения конфликт. Няма нужда да изваждаме несъществуващи тези от контекста и да променяме думите, придавайки им съвсем различен смисъл", коментира говорителят на руското външно министерство Мария Захарова, цитирана от ТАСС.

Междувременно, в Москва бащата на Илон Мъск продължава с мисията си да възхвалява Русия. Ерол Мъск е посочен като лектор на "Форум на бъдещето 2050". Форумът е идея на Александър Дугин, т.нар. идеолог на Путин - Още: Идеите на Дугин са гавра с жадния за свобода руснак: Говори създателят на "Стража" (ВИДЕО)

Хвалбите на Мъск-старши дойдоха след като беше питан как се отглежда гений, с препратка към сина му. Отговорът беше кратък: "С шамари".

🤢Elon Musk’s father calls Moscow “the capital of the world”



Errol Musk, father of the American billionaire, visited the Russian capital to attend the “Future Forum 2050,” organized by Alexander Dugin — the main ideologue of the so-called “Russian World.”



“It’s my first time in… https://t.co/rKyaNtGgp7 pic.twitter.com/seUQW5Ppyx