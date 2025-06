Как Русия вижда мира в Украйна? Да стреляме по тях с "Орешник" (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Руснаците настояват Путин да удари Киев с "Орешник". Те искат по-твърди действия – уморени са от преговори". Това каза не кой да е, а водещият руската уж мирна делегация в Истанбул (вече две срещи) Владимир Медински. Медински е съветник на руския диктатор Владимир Путин.

Думите на Медински бяха изречени също в знакова платформа – RT (Russia Today), като интервюто водеше американския кореспондент на RT Рик Санчес. Внушението е ясно – послание пред „западен“ информационен източник, за да има по-голяма тежест, макар че RT е изцяло контролирана през Маргарита Симонян от Кремъл. RT беше една от първите руски "медии", на които ЕС наложи забрана да излъчват на територията на Съюза.

Тази нощ Руската федерация пак извърши масирана въздушна атака срещу Украйна. Според официалната сводка на украинските ВВС, руснаците са изстреляли 315 дрона клас "Шахед" и дронове-примамки, 2 севернокорейски балистични ракети КН-23 и 5 крилати ракети "Искандер-К". Свалени са 213 дрона с ПВО, още 64 са "приземени" с електронно заглушаване. Всички ракети са също свалени - Още: Руски дронове: Киев гори, атака по родилен дом и пункт на "Спешна помощ" в Одеса. Куп руски летища затвориха (ВИДЕО и СНИМКИ)

Кой е Медински? Кариерата му в руската политика всъщност тръгва от ТАСС като международен кореспондент. След това получава докторски степени по политически науки и история. Само че от 120 страници дисертация по отношение на политическите науки, 87 са директно копие на тезите на научния му ръководител, твърди финландският анализатор Пека Калиониеми. В началото на 2000-та година Медински влиза в руския парламент като член на партията на Путин "Единна Русия". От 2012 до 2020 година той е министър на културата на Руската федерация.

Като нова разменна монета за Украйна на дипломатическото поле, Русия пак заговори за Договора за ликвидиране на ядрените ракети със среден обсег (INF). Прекратяваме мораториума да разполагаме такива ракети, запазваме си свободата на действие – това са думи на Дмитрий Песков, говорителя на Кремъл, и на зам.-руския външен министър Сергей Рябков. Рябков изрично каза, че това, което направят САЩ по въпроса с Украйна, ще покаже колко сериозен е Вашингтон дали наистина иска да подобри отношенията си с Москва. Намекът е ясен – от руска страна се загатва да има разговори за удържане неразпространението на ядрени оръжия и ракети със среден обсег, ако има американски отстъпки в Украйна. А междувременно, според генералния секретар на НАТО Марк Рюте само през тази година Русия ще извади готови за бой 1500 танка, 3000 бронетранспортьора и 200 ракети "Искандер", но е неясно дали Рюте говори за изцяло ново производство или за рехабилитация на съветска техника. Вероятно е да става въпрос и за двете, с приоритет на ваденето на техника от руските складове – Още: Рюте: Русия може да е готова за война с нас до пет години, всички сме на Източния фланг (ВИДЕО)

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Вече е потвърдено с геолокализирани видеокадри – руски войници са прекосили административната граница между Донецка и Днепропетровска област и са влезли в Днепропетровска област. И анализаторът на германския таблоид "Билд" Юлиян Рьопке, и анлизаторите от Conflict Intelligence Team обаче не са видели досега кадри, показващи масово преминаване на границата от големи руски части – става въпрос за много малка група, трима войници. Рьопке директно написа следното в профила си в социалната мрежа "Х" - изглежда като пропагандна „каскада за издигане на руски знамена“ на около 6 километра югоизточно от Новопавловка (КАРТА). Вече дали руснаците са се укрепили на нови позиции в този район или са били контрирани от украинските сили не е ясно, добавя Рьопке. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков вече обяви, че руски Русия започнала офанзива в Днепропетровска област като част от задачата да изгради буферна зона – има и още изказвания на руски официални лица в дух, че ако Украйна не приеме сегашните руски условия за мир, град Днипро (Днепропетровск) определено щял да бъде превзет.

Американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) прави следната оценка, отново: Видяното сега в Днепропетровска област не е начало на мащабна нова руска офанзива, а част от военните действия с цел обкръжаване на Покровск.

A video is circulating on social media showing Russians entering the Dnipropetrovsk region—but this is far from the "offensive" that’s being heavily talked about in Russia



🔺Military analyst Julian Repke confirmed in a comment to Bild that the footage indeed shows the crossing… pic.twitter.com/sUqgeEeaqL — NEXTA (@nexta_tv) June 9, 2025

На дневна база има известно увеличение на интензивността на бойните действия в Украйна. Общо на 9 юни са станали 174 бойни сблъсъка по официалните украински данни – с 15 повече на дневна база. Руснаците са хвърлили 100 управляеми авиационни бомби (КАБ) т.е. с 42 по-малко на дневна база. От тях 23 КАБ са хвърлени в Курска област, на руска земя – там, където още малко след Великден руската армия уж победи окончателно по думите на Путин. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 6150 изстреляни снаряда т.е. с над 450 повече на дневна база. Руската армия е използвала малко под 3400 FPV дрона-камикадзе т.е. с около 300 повече на дневна база, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Отново най-много руски пехотни атаки е имало в Покровското направление – 41 отбити руски атаки там по украински данни. Още 18 са спрени в съседното от юг Новопавловско направление, от което руски войници преминаха границата с Днепропетровска област. 24 руски пехотни атаки са спрени в Курска област, според официалната украинска информация. Още 13 са станалив Торецкото направление, 12 – в Лиманското, 11 – в Купянското, което е непосредствено северно от Лиманското.

Украинският военен анализатор о.з. полковник Константин Машовец отчита в нов свой анализ продължаващо пристигане на подкрепления за руската армия в Покровското направление. Там руснаците натискат както по южната дъга на Покровск, така и от север, северно от Воздвиженка. В тази посока руски части тръгнаха от Торецк, 20-тина километра югозападно от самия Торецк, за да могат да пробият. Основна руска цел сега е пробив през Яблоновка, както и през Полтавка, за да се прикрие флангът на атакуващите руски части от Малиновка към Попов Яр и Шевченко Перше. При Малиновка и Миролюбка руснаците не само не напредват, а се бранят срещу украински контраатаки, посочва Машовец. Но той признава, че при границата с Днепропетровска област явно руски части са се укрепили в Котляровка, напредък от 1,5 километра за 2 дни.

May, Donetsk front: A Russian armored column attempted to storm Ukrainian positions but was swiftly detected by UAV crews of the 14th Separate UAV Regiment. Charlie Company struck the vehicles, halting the assault. Survivors were eliminated in nearby treelines. One strike caused… pic.twitter.com/ktzeQYgkOc — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 9, 2025

В Новопавловското направление половината село Богатир е в руски ръце, но украински позиции има както там, така и в Константинопол, югоизточно от Богатир, казва Машовец. Според него обаче, предвид по-сериозния руски натиск в Олексеевка и ако там стане пробив, скоро украинската армия ще трябва напълно да изостави Константинопол и Богатир. Украинският военен телеграм канал "Офицер", създаден и поддържан от украински лейтенант с позивна "Алекс", определя случващото се в Олексеевка като тежко и твърди, че руснаците успяват да заемат позиции там, като опитва да се укрепва все повече. По-на юг, при Комар засега украинците удържат и руснаците са се върнали при Федоровка, добавя украинският военен експерт. Украинският военен оператор на дронове Станислав Бунятов казва, че при атака с 3 танка на 9 юни, руснаците са загубили 2. Руската цел тук си остава по-голям контрол на магистралата Запорожие – Донецк. Украинците обаче държат линията Шевченко – Вилно поле, което ограничава руските действия по река Мокра Яла.

За Купянското и Лиманското направление Машовец дава следната информация – северно от Купянск, при река Оскол, руснаците са превзели село Строивка и се мъчат да направят същото с Кондрашовка. А в Лиманското направление основната руска цел е да бъде елиминирана линията Новоериховка – Грековка, както и да бъде разширен клинът по линията Ново – Карповка, северно от Лиман, за да може руската армия да заеме доминиращи позиции на висок терен и да опита да обкръжи града. Само че при Карповка е имало украинска контраатака и тя е върнала руснаците на около половин километър назад, на изток, твърди Машовец – има геолокализирани видеокадри, които подсказват, че информацията е точна. Боевете текат по цялото поречие на река Жребец:

За област Суми Машовец твърди, че Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са провели редица контраатаки по границата и са накарали руските части при Юнаковка и Олешня да отстъпят по-назад. Руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора" обобщава, че от 5 май насам ВСУ са опитали да пробият 191 пъти в Курска област, главно района на Тьоткино, както и че има руски войници в покрайнините на Яблоновка, а украинците направили 6 неуспешни контраатаки в последните 24 часа, половината от които при Кондратовка, 2 при Андреевка и 1 при Юнаковка (няма никакви геолокализирани видеокадри за тези твърдения). В химическия завод на Вовчанск, Харковското направление, украинците са си върнали някои позиции, заявява Машовец, но там като цяло от много месеци няма никакви сериозни промени на фронта, той е статичен. А в Рилск, Курска област, украинците са ударили с HIMARS – украинската версия е, че това е удар по руска казарма, губернаторът на областта Александър Хинщейн се оплаква, че е уцелен културен център, без да казва дали там е имало разквартирувани руски войници или команден пост.

According to Russian sources, Ukraine launched a HIMARS strike on a cultural and recreation center in Rylsk, Kursk region. Rylsk has seen a rise in Ukrainian strikes in recent weeks, as it serves as a key staging area for Russian forces attacking Sumy Oblast. pic.twitter.com/RO65iHRXjF — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 9, 2025

⚡️⚡️Russia is moving record amounts of military equipment toward Sumy



Over the weekend, at least 10 new self-propelled artillery systems, an air defense system, and more than 40 trucks carrying troops and ammunition were transported from Crimea and Kherson, according to Petro… pic.twitter.com/Kq4BeJcbSj — NEXTA (@nexta_tv) June 9, 2025

