Запалиха чучело с лика на Илон Мъск на карнавал в Босна (СНИМКА)

Чучело с лика на Илон Мъск бе ритуално запалено на карнавал в босненския град Мостар, съобщи босненската редакция на регионалната телевизия Ен 1, цитирана от БТА. "Висшият съд" на Мостарския карнавал определи Мъск за "основен виновник" за нещастията през изминалата година. Той бе избран като "злодей" на тазгодишния карнавал, но ритуалното изгаряне на чучелото му всъщност не е свързано с него като индивид, а като символ на всички "богаташи, които не показват чувствителност към проблемите на обикновените хора", посочват организаторите на карнавала.

Elon Musk Goes Up in Flames at Trg Buka i Mačkara: Mostar Carnival Delivers a Fiery Finale



Mostar’s Centar 2 neighborhood wrapped up its annual #Carnival tonight with the traditional burning of the past year’s scapegoat—this time, none other than Elon Musk. A lively crowd packed… pic.twitter.com/lmSXzYBNQO