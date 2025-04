"Заплахата е реална": Хамбург ще бъде домакин на учения, симулиращи руска атака

От 25 септември Хамбург ще проведе 3-дневно учение "Red Storm Bravo", включващо войски, товарни превозни средства, мобилни болници и хеликоптери. Сценарият: руска атака, изискваща силите на НАТО да се придвижат бързо към източния фланг. Могат да бъдат включени до 800 000 служители. "Това е различно от Студената война. Германия беше бойно поле; сега е тилът на НАТО", каза капитан Кърт Леонардс. Още: Изпълнено обещание: Киев получи от Германия ракетни установки и системи за ПВО

Ученията ще включват евакуация на пострадали, медицинска помощ и симулирани протести. Експерти смятат, че руска атака може да се случи през следващите 4-5 години.

"Заплахата е реална. Вече сме изправени пред атаки срещу нашата инфраструктура", добави Леонардс. Още: Берлин: Германия бързо трябва да възстанови задължителната военна служба

