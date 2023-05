Заради честите обстрели: В Белгород обявиха край на учебната година (ВИДЕО)

"Цялата информация (за процеса) ще се съобщава директно на учители, родители и деца", уточни Гладков, който преди това съобщи, че всеки желаещ може да не се явява на матура, но ако иска да отиде в университет, трябва да се яви на държавен зрелостен изпит или изпит в самия университет.

"Спрямо вчера нощта беше тиха. Информация за обстрели и нови инциденти не е постъпвала в Оперативния щаб на района, който работи при нас денонощно", добави губернаторът, като уточни, че имало ранени деца (две), те са в болница, за тях се полагат грижи и ако трябва, ранени ще бъдат местени в Москва.

In Bilhorod it’s also very loud again 🥊 pic.twitter.com/TRgbOwGNOX