120-минутна драма, възроден "дявол" и безгрешен Челси: Ясен е финалът в Лига на конференциите

Челси и Реал Бетис ще се изправят във финален сблъсък за трофея в Лигата на конференциите на 20 май във Вроцлав, Полша. С доста резервни състезатели, лондончани се наложиха с минималното 1:0 в реванша срещу Юргорден на „Стамфорд Бридж“ и с общ резултат 5:1 продължиха напред. Тимът на Мануел Пелегрини пък изхвърли Фиорентина с общ резултат 4:3 и 2:2 в реванша след продължения. Подвизаващият се под наем от Манчестър Юнайтед Антони блесна с гол и асистенция.

След средата на първата част натискът на Челси стана доста осезаем. Тайрик Джордж и Киърнън Дюсбъри-Хол пропуснаха, а с намеси се отличи и Якоб Рине. В 38-ата минута Джорд изведе Дюсбъри-Хол, който се справи с двама съперници и с хубав изстрел откри резултата. През второто полувреме Тобиас Гуликсен изтърва изгодна възможност за гостите.

Междувременно на "Артемио Франки" бе далеч по-интересно. Възроденият в Бетис Антони тормозеше Фиорентина, като на два пъти принуди Де Хеа да се намесва. В 30-ата минута бразилецът все пак се разписа с красиво изпълнен пряк свободен удар. Радостта на испанския тим трая кратко.

🟢⚪️🇧🇷 Antony scores a beautiful free kick making it 8 goals since joining Real Betis in January from Man United.



12 G/A since signing for the Spanish club. pic.twitter.com/DQUtv72BLW