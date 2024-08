Заради Курск: Руски военен блогър осмя генерал номер 1 на Русия и голяма руска телевизия (ВИДЕО)

Руският военен блогър Владислав Романов продължава да критикува и иронизира много силно официалното руско военно ръководство заради случващото се в Курска област.

Романов специално засегна командващия руския генщаб генерал Валерий Герасимов: "Според версията на Герасимов, която той изказа пред Върховния главнокомандващ (т.е. Путин), настъплението на противника е спряно. Вярвайте само на официални източници и на тези, които пишат, че всичко е под контрол". Думите са изречени точно след като Романов изброява какво още е паднало в ръцете на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ):

Отделно, Романов обръща внимание как руският телевизионен канал "Звезда" "показва на живо нашите сили, техния състав, количество, посока и път на движение". И задава логичният въпрос с оглед случилото се през изминалата нощ: "Мислите ли, че врагът ще реагира?": Руски ТВ водещ показа къде точно се движат конвоите с техника за защитата на Курска област (ВИДЕО)

Романов добавя, че за такива кадри руските военни блогъри веднага щели да бъдат "разтърсени"

Припомняме, че Владислав Романов отразяваше неуспехите на руснаците в борбата на източния бряг на река Днепър в село Кринки, на 30 километра североизточно от град Херсон. Украинците удържаха предмостието 11 месеца, а Романов беше привикван и в Москва да дава обяснения за "репортажите" си, като вдигна врява как можело да му се случи нещо:

