Огромен брой убити руски войници след украински удар в Курск. Данни за нов свален руски хеликоптер с дрон (ВИДЕО, 18+)

Около 500 руски войници може да са избити при показна операция тип "въздушен удар" в Курска област. Такова изчисление прави беларуската опозиционна медия NEXTA: Посред нощ: Унищожена руска военна колона в Курска област (ВИДЕО)

Сметката е направена на база видеокадри, публикувани първо от украинския телеграм канал Deep State. На тях се вижда, че са поразени 14 военни камиона - някои от тях обаче изглеждат нетолкова повредени, докато други буквално са изпепелени.

"Смята се, че всеки от тези камиони може да превозва до 35 войници с пълна бойна екипировка. Руската армия може да е загубила до 490 войници за една нощ при удара - една от най-големите ѝ загуби от единичен удар", коментира NEXTA.

‼️ BREAKING: Russia may have lost up to half a thousand soldiers in a night strike A morning video of a destroyed Russian military convoy in the Kursk region has appeared online. The footage shows burnt-out trucks with the bodies of dozens of Russian soldiers scattered among… pic.twitter.com/954cCN3D04

Russian channels commenting on the attacked column near Oktyabr'skoe, east of Rylsk:



"Just watched a video from the scene. 13 military Urals and KAMAZ covered trucks with infantry. Many dead, some of the vehicles burned to the ground. It looks like the entire column was carrying… pic.twitter.com/hvq3j0nSjr