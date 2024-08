Руски ТВ водещ показа къде точно се движат конвоите с техника за защитата на Курска област (ВИДЕО)

Руското Министерство на отбраната публикува кадри на огромни колони, които се придвижват към Суджанския район на Курска област. Те са насочени като помощ за отблъсването на украинското настъпление на руска територия, което изненада военното командване там.

Министерството съобщава за прехвърлянето на реактивни системи за залпов огън, артилерийски системи, танкове и автомобили, както и на резерви.

⚡️ JUST IN: The Russian Defense Ministry has published footage of huge columns moving to the Sudzhansky district of #Kursk region The ministry also reported about the transfer of reserves to Kursk Region - MLRS, artillery systems, tanks and vehicles. pic.twitter.com/i94ZBei3ze

Още: Как Русия може да се защити от украинската инвазия в Курск: Четири сценария (ВИДЕО)

Всички тези усилия може да бъдат подкопани от телевизионно включване на живо на руски журналист, който показа точното местоположение на придвижването на руските конвои с техника и личен състав в Курска област.

"Сега ни остава само да чакаме. Няма по-добър съюзник от врага идиот", пошегува се беларуската опозиционна телевизия NEXTA с препратка към евентуален бъдещ удар от страна на украинците, които вече ще разполагат с важни детайли за локацията на руските оръжия.

Още: Огромен брой убити руски войници след украински удар в Курск. Данни за нов свален руски хеликоптер с дрон (ВИДЕО, 18+)

There's no better ally than an idiot enemy



A Russian TV channel presenter literally showed live the exact location of the movement of Russian convoys of equipment and personnel into the Kursk region.



Now all we have to do is wait. pic.twitter.com/gpDQ9icMHD