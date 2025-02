Заради намеса в изборите: Мерц заплаши Мъск със съд

Лидерът на излязлата начело след парламентарните избори в Германия партия Християндемократически съюз (ХДС) Фридрих Мерц заяви, че основният му приоритет е да работи за единството в Европа, за да се парира намесата от САЩ и Русия. Той заяви пред местни медии, че няма илюзии за предизвикателствата в отношенията със САЩ. Мерц дори заплашил Илон Мъск със съд заради намеса в изборите.

