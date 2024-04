Заради свръхтуризъм: Хиляди на протест на Канарските острови (ВИДЕО)

През 2023г. 13,9 милиона туристи са посетили седемте основни острова. Това е около шест пъти повече от населението на островите от 2,2 милиона, показват официални данни. Туристическата индустрия също така осигурява 40% от работните места на архипелага. Най-големите пазари за островите са Обединеното кралство и Германия, въпреки че те също са популярна дестинация за континенталните испанци. Туристите са привлечени от плажовете на Канарските острови и обилното слънце през цялата година.

Още: Заради свръхтуризма: Европейска столица забранява строителството на нови хотели

В събота (20.04) на целия архипелаг се провеждат улични протести. Според полицията демонстрантите са били 20 хиляди, предава NEXTA. В Санта Крус де Тенерифе, столицата на най-големия остров Тенерифе, демонстранти държат плакати с надпис „Турист – уважавай моята земя!“ и „Местните имат лимит“. „Основният проблем е, че това е моделът на масовия туризъм, който е непоколебим на острова...от десетилетия и просто унищожава острова... и живота на жителите тук“, казва протестиращата Лидия Моралес пред BBC. „Чувстваме се отблъснати, приоритетите ни не се вземат предвид“, казва тя и добавя, че политиците са „по-фокусирани“ върху изграждането на туристически комплекси и хотели. Улични протести се проведоха и в части от континентална Испания.

Демонстрантите казват, че искат устойчив модел, който взема предвид въздействията върху околната среда, като например недостиг на вода в затоплящия се климат, и който оказва по-малък натиск върху разходите и жилищата. Миналата седмица активисти започнаха гладна стачка на Тенерифе в знак на протест срещу това, което смятат за разрушително развитие на туризма на Канарските острови. Протестиращите настояват за спиране на строителството на хотел и морски курорт в южната част на острова. Искат и мораториум върху всички проекти за развитие на туризма.

