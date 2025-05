Цветист букет от псувни и ругатни избълва един от нароилите се в Телеграм "руски патриоти" - заради състоянието на гробище, в което са погребани руски ветерани от Втората световна война. От руска гледна точка тази война е Великата отчествена война.

Въпросният "руски патриот" псува безогледно, защото гробището е залято от отпадъчни води. "Всичко е залято с фекалии", възмущава се той.

Гробището се намира в Самарска област и от заснетите видеокадри ясно се вижда в какво трагично състояние е. "Имате ли капка уважение към предците ни? Проявете страх пред Бог. Елате тук, безбожници, отстранете проблема, изпомпайте тази гнус. Какво, по дяволите, правите - твари", крещи възмутеният руснак.

A Russian patriot is absolutely outraged. The scene: a cemetery of Great Patriotic War veterans is literally flooded with sewage.

It seems, once again, Russia couldn’t care less about its own "heroes." pic.twitter.com/HmCRolOvyw