Затвор грози киевчанин, решил да пусне заря на Нова година (ВИДЕО)

В Украйна е обявено военновременно извънредно положение, по силата на което е забранена употребата на пиротехнически средства. Внезапните гърмежи и експлозии пораждат тревога у хората в големите градове в страната, които редовно стават мишена на ракетни удари.

47-годишният нарушител може да бъде осъден на пет години затвор, написа в "Телеграм" кметът на Киев Виталий Кличко. Негови съседи са подали сигнал в полицията за незаконна употреба на пиротехника.

Полицията го е арестувала и е иззела пиротехническите средства от апартамента му. Ще му бъдат повдигнати обвинения в нарушаване на обществения ред, пише БТА.

In #Kyiv, the police detained a fan of fireworks.



The man was launching them at night in Podilskyi district. pic.twitter.com/HDfQTX7Ksg