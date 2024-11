Заземен от началото на войната руски самолет напусна Мюнхен с огромна сметка за паркинг

След повече от две години руски пътнически самолет на „Аерофлот“ най-накрая отново може да излети от летището в Мюнхен. Този дълъг престой e резултат от забраната за полети, наложена веднага след инвазията в Украйна, която се отнасяше за всички руски авиокомпании в европейското въздушно пространство.

Още: Подпалиха руски самолет, превозващ висшите служители на военното министерство (ВИДЕО)

Германия затвори въздушното си пространство за руски самолети само няколко дни след началото на войната в Украйна през февруари 2022 г. Самолетът Airbus A320-214 на "Аерофлот" беше блокиран на летище Мюнхен заради санкциите.

Първоначално изглеждаше, че „Аерофлот“ ще успее да си върне самолета в обозримо бъдеще, но поради правни и логистични пречки той остана паркиран повече от 800 дни. В крайна сметка обаче самолетът ще бъде върнат благодарение на правна особеност - той принадлежи на ирландското дъщерно дружество на китайска лизингова компания - CMB Financial Leasing, която го е отдала на лизинг само на "Аерофлот". Едва след като този собственик организира връщането и покри значителните разходи, самолетът отлетя за Чехия.

Russian airplane left Munich after paying €460,000 parking fee



A Russian airplane that had been idle at Munich airport for more than two years was able to fly to Russia after paying an astronomical €460,000 parking fee. This case was probably one of the most expensive examples… pic.twitter.com/rdMkmQmW9E