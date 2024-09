Зеленски благодари за поразените руски складове за оръжие (ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски благодари на военните на страната за поредния удар по руски оръжеен склад, но не назова мишената, по която е бил нанесен, съобщиха Ройтерс и Укринформ. От видяното вчера в социалните мрежи явно има предвид удара в района на град Тихорецк, Краснодарски край.

„Това променя коренно ситуацията - нашата способност да върнем обратно войната в нейния дом - Русия“, каза Зеленски във вечерното си видеообръщение.

Той отбеляза, че е поразен пореден склад за оръжие в Русия и то такъв, който по думите му е важен за доставката на боеприпаси за руската армия.

Зеленски благодари на украинските военни и на службите за сигурност, които са участвали в реализирането на акцията. Той изтъкна специално приноса на Службата за сигурност на Украйна (СБУ) за операцията срещу друг склад на руската армия.

Това бяха места за съхранение на руски тактически ракети и управляеми авиобомби - все неща, които Русия използва, за да тероризира нашите градове, нашите позиции. И искам да подчертая, че правим това благодарение на нашите способности, нашето оръжие - без тези средства, които могат да бъдат предоставени от нашите партньори и значително да ускорят края на войната чрез унищожаването на руския нападателен потенциал, каза Зеленски.

Tikhoretsk Air Base was suffering several fires earlier, with one adjacent to the flightline. pic.twitter.com/g00tTCj7fz