Зеленски за идеята на Тръмп: Ако говорим за сделка, нека да я сключим (ВИДЕО)

"Ако говорим за сделка, тогава нека сключим сделка, ние сме точно за това". Това каза в интервю за агенция Ройтерс украинският президент Володимир Зеленски, визирайки идеята на Доналд Тръмп за сътрудничество между САЩ и Украйна. В интервюто Зеленски коментира възможността за партньорство със САЩ относно огромните находища на редкоземни и други ценни минерали в неговата страна. Според агенцията това е негов опит да спечели разположението на Тръмп, който има склонност да сключва сделки.

Американският президент, чиято администрация настоява за бързо прекратяване на войната на Украйна с Русия, заяви по-рано тази седмица, иска Киев да доставя на САЩ редкоземни елементи и други минерали в замяна на финансова подкрепа за неговите военни усилия. Още: Тръмп: Планът за Газа не е спешен, вероятно ще се срещнем със Зеленски

Зеленски подчертава, че негов приоритет ще бъде повишаването на нуждата на Украйна от гаранции за сигурност като част от всяка сделка, за да се предотврати ново нахлуване на Русия в бъдеще.

Зеленски обаче отбеляза, че по-малко от 20% от минералните ресурси на Украйна, включително около половината редкоземни залежи, са на територии, намиращи се под руска окупация.

Редкоземните елементи са важни в производството на високопроизводителни магнити, електродвигатели и потребителска електроника. Още: Редкоземни метали - новата суперсила в световен мащаб

Москва може да предоставя тези ресурси, намиращи са окупираните територии, на своите съюзници Северна Корея и Иран, които са заклети врагове на САЩ, смята Зеленски.

"Трябва да спрем Путин и да защитим това, което имаме – много богат регион Днепър, централна Украйна", каза той.

Зеленски разгъна карта на маса в добре защитения си президентски кабинет в Киев. Картата показва многобройни минерални находища, включително широка ивица земя на изток, отбелязана като съдържаща редкоземни елементи. Около половината от богатите на минерали находища на тази карта изглежда, че се намират от страната на Русия, според сегашните фронтови линии, отбелязва Ройтерс. Още: "Тръмп ще го накара да спре войната": Зеленски потвърди, че е готов да преговаря с Путин

По думите му Украйна има най-големите в Европа запаси от титан, който е от съществено значение за авиационната и космическата индустрия, както и уран, използван за ядрена енергия и за оръжия. Много от находищата на титан са отбелязани в северозападна Украйна, която територия е далеч от бойните действия, отбелязва агенцията.

Зеленски подчерта, че Киев не предлага "раздаване" на своите ресурси, а предлага взаимноизгодно партньорство за съвместното им развитие: "Американците помогнаха най-много и следователно американците трябва да печелят най-много. И те трябва да имат този приоритет и ще го направят. Бих искал да говоря за това с президента Тръмп".

Русия знае в детайли къде са критичните ресурси на Украйна от геоложките проучвания от съветската епоха, които са били върнати в Москва, когато Киев придоби независимост през 1991 г., посочи украинският президент.

Освен това Зеленски каза, че Киев и Белият дом обсъждат идеята за използване на огромните подземни газови хранилища на Украйна за съхранение на втечнен природен газ от САЩ. Още: Зеленски: Можем да транспортираме азербайджански газ за Европа, но руски повече няма да пуснем

"Знам, че администрацията на Тръмп е много заинтересована от това. Ние сме готови и желаем да имаме договори за доставки на LNG за Украйна. И разбира се, ние ще бъдем хъб за цяла Европа“, каза той.

Интервюто идва дни преди Мюнхенската конференция по сигурността на 14-16 февруари, където служители от десетки западни страни ще се съберат. Зеленски потвърдиа, че планира да учоство вэв форума, на който се очаква да присъства и Кийт Келог, специалният пратеник на Тръмп за Русия и Украйна.

Украинският президент подчерта също така, че е важно той да се срещне лично с Тръмп, преди президентът на САЩ да се срещне с руския президент Владимир Путин, "в противен случай ще изглежда като диалог за Украйна без Украйна".

По-рано в петък Тръмп обяви, че вероятно ще се срещне със Зеленски.

Trump announced plans to meet with Zelensky next week. He -once again- spoke about the sheer numbers of dead and wounded and stated that it would have never happened it he was President. Trump also said they aim securing Ukrainian rare metals. pic.twitter.com/z8kxWFn2gR