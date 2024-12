Зеленски към Алиев: Русия трябва да даде ясни обяснения за сваления самолет

Президентът на Украйна Володимир Зеленски е изразил съболезнования на президента на Азербайджан Илхам Алиев за азербайджанския самолет, който се разби в Казахстан. За него азербайджански източници казаха пред Ройтерс, че е бил свален от руската противовъздушна отбрана.

"Ключовият приоритет сега е задълбочено разследване, за да се дадат отговори на всички въпроси за това какво наистина се е случило. Русия трябва да предостави ясни обяснения и да спре да разпространява дезинформация", съобщи Зеленски в социалната мрежа X.

I spoke to @presidentaz Ilham Aliyev and expressed condolences to him and the people of Azerbaijan regarding the tragic crash of flight J2-8243 of Azerbaijan Airlines. We acknowledged the heroism of the pilots and the entire crew of the aircraft.



The key priority now is a… pic.twitter.com/s4DAgXdEaK