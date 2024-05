Зеленски към Швеция: Оценявам подкрепата ви, тя ще укрепи не само Украйна (ВИДЕО)

Това заяви в обичайното си видеообръщение украинският президент Володимир Зеленски. Още: Латвия: Ще има ответна реакция при всяко желание на Русия да промени границите в Балтийско море

"Днес аз също продължих нашия дипломатически маратон в подготовката за срещата на върха за глобалния мир, като лично поканих още четири държави да присъстват. Разговарях с лидерите на Чили, Албания, Австрия и Мозамбик. Плюс четири нации на срещата на върха. Благодаря на всички тях. Обсъдихме и нашите двустранни отношения", посочи още Зеленски.

Тай подчерта, че точно сега е моментът "всеки лидер и държава да покажат лидерство и да гарантират, че тази година е годината, в която международното право и справедливост триумфират, когато не само един агресор се проваля, но и цялата идея за война и превръщането на живота на нациите в руини". Още: С 10 млн. евро България ще участва във възстановяването на Украйна

По думите му руската агресия е имала за цел да превърне Хартата на ООН в музеен експонат. "Напротив, нашата среща на върха за мира и участието на световни лидери имат потенциала да възстановят пълната сила на Хартата на ООН и пълната защита за всички нации. Благодаря на всички, които ни помагат за постигането на тази цел", каза украинският президент.

