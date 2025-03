Зеленски настоява САЩ да ударят категорично Русия след поредната агресия (ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски отправи остър призив към международната общност, а най-вече към САЩ, за по-строги санкции срещу Русия след поредните масирани удари срещу украински градове. "Снощи имаше още 117 доказателства в нашето небе за това как Русия продължава да удължава тази война – 117 ударни дрона, повечето от тях "Шахед", заяви Зеленски. Той подчерта, че макар значителна част от тях да са били свалени от украинската противовъздушна отбрана, атаките са нанесли сериозни щети на цивилната инфраструктура и промишлени обекти.

Сред засегнатите райони са Днипро, Суми, Черкаси и други области. В Кривой рог руските сили са ударили местно предприятие и цивилни сгради, а в Охтирка, в Сумска област, щети са нанесени върху жилищни сгради, магазини и гражданска инфраструктура. Обстрелът е засегнал и населени места в Донецка, Харковска и Запорожка област. Още: Русия има 15 сценария за военни конфликти до 2045 г. и бърза да приключи с Украйна

Зеленски подчерта, че всички засегнати граждани трябва да получат необходимата помощ, но най-важното е светът да отговори на руската агресия с натиск и решителни действия. "Трябва да има ясен натиск и категорични действия срещу Русия – повече натиск, повече санкции от страна на САЩ – за да спрем руските удари", настоя украинският президент.

Той посочи, че тези масирани атаки идват в момент, когато се обсъжда възможността за прекратяване на огъня, но действията на Кремъл ясно показват, че Москва няма намерение да води реални мирни преговори. "От 11 март има предложение от САЩ за пълно прекратяване на огъня, пълно спиране на ударите. И буквално всяка нощ Русия продължава да казва "не" на мирното предложение", заяви Зеленски. Още: Путин иска мир? Руснаците хвърлиха бомба върху детска площадка, загинаха 3-годишно дете и майка му (СНИМКИ)

Last night, there were another 117 proofs in our skies of how Russia continues to drag out this war – 117 strike drones, most of them Shaheds. A significant number were shot down by our air defenders.



Dnipro, Sumy, Cherkasy, and other regions came under Russian attack. There… pic.twitter.com/q4WTj87IHG