Зеленски: Няма да връщаме и плащаме за досегашното оръжие и помощ от САЩ (ВИДЕО)

Украйна няма да плаща и да връща нищо от досега оказаната военна и финансово-икономическа помощ от страна на Съединените щати. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски, който коментира бъдещото споразумение със САЩ за украинските природни богатства. От думите на украинския президент стана ясно, че споразумението ще е рамково - най-важното е, че то касае бъдещи събития.

"Нищо няма да връщаме - нито 500 млрд. долара, нито 350 млрд. долара, нито 100 млрд. долара", подчерта Зеленски.

Още нещо важно - въпросното споразумение, което се очертава да бъде подписано на 28 февруари, когато вероятно Зеленски ще отиде в САЩ, няма нужда да бъде ратифицирано от Върховната рада. Причината - това е рамково споразумение, вече последващо такова, т.е. договор с конкретни параметри, ще се ратифицира от украинския парламент. За гаранциите за сигурност от страна на Съединените щати - такива още няма изрично разписани в споразумението, но Зеленски ще отиде в САЩ с идеята това да бъде уточнено в най-малки детайли. "Не се нуждаем само от пари - искаме да знаем ще спре ли САЩ военната си помощ или не. Затова трябва да сме наясно какво ще стане с нас утре. Защото говорим за Путин", каза украинският президент - Още: Украйна: Договорихме се със САЩ за минералите, получаваме гаранции за сигурност (ВИДЕО)

🇺🇦🇺🇸 Zelensky on a potential meeting with Trump: "If we don't have this, nothing will work. I need to understand what will happen to us, to our families tomorrow, and where you (the US) stand. We don't just need agreements on money—we're trying to survive. My first question is:… pic.twitter.com/DfroMXdbhf — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 26, 2025

Споразумението на кратко

Съединените щати и Украйна създават съвместен фонд за финансиране на възстановяването на Украйна. Той ще се управлява съвместно от представители на двете страни.

Украйна ще внася 50% от приходите от бъдещото осребряване на държавните природни ресурси (нефт, газ, минерали, инфраструктура). САЩ, от своя страна, също ще направят 50-процентови вноски, като фондът ще инвестира тези средства в развитието на Украйна. Във фонда ще влизат активи, които са пряка и непряка собственост на украинската държава.

Никакъв дял от фонда не може да бъде продаван или прехвърлян без съгласието на страните. "Ние сме партньори", подчерта Зеленски.

Междувременно, в британския парламент премиерът на Обединеното кралство Киър Стармър подчерта, че най-лошият вариант е примирие в Украйна без гаранции за сигурност и за устойчив дълготраен мир, защото това ще позволи на Путин да се подготови да поднови още по-жестоко инвазията си:

‼️ Keir Starmer: "The worst of all outcomes, if there's to be a cessation of hostilities, is that it is a short break rather than sustained and lasting peace"



The UK opposition has pressed Prime Minister Keir Starmer for clarity on funding and plans to support Ukraine, including… pic.twitter.com/LiXRsWvEF4 — NEXTA (@nexta_tv) February 26, 2025

Същото каза за пореден път и Зеленски: "Няма да стане просто спиране на огъня и Украйна да няма гаранции за сигурност, трябва всички да го разберат. Ще бъде само по един начин - войната да приключи така, че да не почне пак утре":

"A ceasefire without security guarantees - this will not happen." – Zelensky.



The President of Ukraine emphasized that Ukrainians must be certain that "the war will not start again tomorrow." pic.twitter.com/rmp0SWufKP — WarTranslated (@wartranslated) February 26, 2025