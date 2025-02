Украйна: Договорихме се със САЩ за минералите, получаваме гаранции за сигурност (ВИДЕО)

Украинският премиер Денис Шмигал заяви, че е изготвен окончателният вариант на сделката със САЩ за минералните богатства на Украйна, който правителството в Киев ще одобри днес, 26 февруари. Споразумението за използването на ресурсите е пряко свързано с гаранциите за сигурността на украинската държава, съобщи министър-председателят на нападнатата от Русия страна. С това властите в Киев постигат основното си искане, което не беше вписано в първоначалната проектосделка на администрацията на Доналд Тръмп.

Гаранции за сигурност и равни вноски на Украйна и САЩ

„Това споразумение е пряко свързано с гаранциите за сигурност. Нито президентът на Украйна, нито правителството на Украйна ще разглеждат това споразумение и неговото подписване отделно от гаранциите за сигурността на Украйна“, подчерта Шмигал.

През последните две седмици правителствата на Съединените щати и на Украйна изработиха споразумение за икономическо сътрудничество. Към днешна дата това споразумение се нарича „Споразумение за установяване на правила и условия за инвестиционния фонд за възстановяване на Украйна“. И в действителност това е предварително споразумение, което предвижда правни действия. Става дума за бъдещото създаване на инвестиционен фонд за възстановяване на Украйна, който и Украйна, и Съединените щати ще управляват поравно, ще го пълнят и това споразумение предвижда редица разпоредби“, каза Шмигал в ефира на украинския телемаратон.

Ukraine's PM says the mineral deal agreed with the US!



"Supports Ukraine's efforts to obtain security guarantees to build lasting peace".



Denys Shmyhal says the final version of the deal has been prepared, which Ukraine's government will authorise today.



“Ukraine's agreement… pic.twitter.com/dECIHmZ60p — NEXTA (@nexta_tv) February 26, 2025

Той подчерта, че в параграф 10 се посочва, че сделката за фонда е неразделен елемент от двустранните и многостранните споразумения и конкретни стъпки за установяване на траен мир и укрепване на икономическата стабилност и на сигурността.

„Правителството на САЩ подкрепя усилията на Украйна за получаване на необходимите гаранции за сигурност, за да се постигне траен мир“, добави той, цитиран от УНИАН.

Споразумението на Украйна със САЩ за минералите е в съответствие с предишни споразумения на ЕС, каза още Шмигал. Пактът зачита целите на Украйна за европейска интеграция и избягва конфликти с ангажиментите на ЕС: ЕС не е предлагал сделка за минералите на Украйна: "Говорехме за предишно споразумение".

Ukraine and the US have finalized an agreement on a rare earth investment fund for Ukraine’s reconstruction. The fund will be jointly managed by both countries, and the agreement is legally binding. It’s also directly linked to security guarantees. Today, the Ukrainian government… pic.twitter.com/7fowfXr3s1 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 26, 2025

Сделката е само за бъдещи лицензи: какво още се знае за фонда?

Съединените щати и Украйна създават съвместен фонд за финансиране на възстановяването на Украйна. Той ще се управлява съвместно от представители на двете страни. Украйна ще внася 50% от приходите от бъдещото осребряване на държавните природни ресурси (нефт, газ, минерали, инфраструктура).

САЩ, от своя страна, също ще направят 50-процентови вноски, като фондът ще инвестира тези средства в развитието на Украйна.

Никакъв дял от фонда не може да бъде продаван или прехвърлян без съгласието на страните.

Фондът трябва да бъде ратифициран от парламента на Украйна. Работните групи на Вашингтон и Киев ще започнат незабавно да изготвят окончателния текст на споразумението за фонда.

Снимка: Getty Images

„Споразумението на Украйна със САЩ за полезните изкопаеми ще засегне само бъдещи лицензи и разработки, но не и настоящото производство“, отбеляза Шмигал. Той уточни, че документът не засяга приходите на „Нафтогаз“ и „Укрнафта“ - най-големите производители на газ и петрол в Украйна. Те вече допринасят за украинската държавна хазна и затова са изключени.

Зеленски: "Не сме длъжници, в сделката няма дълг за милиарди"

Коментар дойде и от президента Володимир Зеленски. „Ключът за мен беше, че ние не сме длъжници. В споразумението няма дълг от 500, 350 или 100 млрд. долара - това би било несправедливо", каза той относно формулировката на Вашингтон, че Киев трябва да си плати чрез ценните метали и други ресурси за вече предоставената оръжейна помощ.

"Въпросът с фонда също е решен, виждам там партньори. Тази сделка може да бъде голям успех или да мине тихомълком. Големият успех зависи от разговора с Тръмп“, каза украинският лидер, който се очаква скоро да се срещне с американския президент.

Zelensky on the final US-Ukraine deal: "The key for me was that we are not debtors."



"There’s no $500B, $350B, or $100B debt in the agreement—it would be unfair. The fund issue is also resolved; I see partners there. This deal can be a great success or pass quietly. Great… pic.twitter.com/f2cPg6NWlE — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 26, 2025

„Посещението ни беше предложено, да, има работна дата", каза Зеленски и посочи към петък. "Наистина искам тази визита".

Той подчерта необходимостта от американска помощ сега, а не по-късно. Също така потвърди целта за поддържане на пълната численост на украинската армия като най-добрата гаранция за сигурност.

🇺🇦 Zelensky on a possible Washington visit: "The visit was proposed to us, yes... There is a working date. What President Trump said about Friday—I have an important issue. I really want this visit."



He emphasized the need for U.S. aid now, not later or paused. He also… pic.twitter.com/TcW5Jycp1X — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 26, 2025

Трябва да разбера какво ще се случи с нас, със семействата ни утре и къде стоите вие (САЩ). Ние не се нуждаем само от споразумения за парите - ние се опитваме да оцелеем. Първият ми въпрос е: ще спре ли Америка военната помощ?“, попита Зеленски.

🇺🇦🇺🇸 Zelensky on a potential meeting with Trump: "If we don't have this, nothing will work. I need to understand what will happen to us, to our families tomorrow, and where you (the US) stand. We don't just need agreements on money—we're trying to survive. My first question is:… pic.twitter.com/DfroMXdbhf — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 26, 2025

Изнудването на Тръмп явно не е сработило

Американският президент Доналд Тръмп през последните седмици правеше все по-агресивни увертюри към Украйна за правата върху нейните минерални богатства, като искаше до 500 млрд. долара от тях под формата на компенсация за вече предоставената от Вашингтон подкрепа за Киев по време на войната: Зеленски: САЩ искат да върнем помощта им със 100% надценка.

Украинският президент Володимир Зеленски отказваше да подпише два проекта за споразумения, предложени от администрацията на Тръмп, като заяви, че условията са твърде сурови. Според The New York Times тези условия са включвали отказ на Киев от минерали, приходи от петрол и газ, плюс приходи от пристанища и друга инфраструктура в размер на 500 млрд. долара: Офертата на Тръмп - икономическа колонизация на Украйна.

След това се появи ново, подобрено споразумение от страна на Вашингтон. Пореден сигнал за това дойде от говорителя на Белия дом Карълайн Ливит, която говори пред Fox News: „Срещите на Тръмп с Путин и Зеленски ще се състоят много скоро, особено със Зеленски. Той иска бързо да финализира сделката за редкоземни метали и очаква Зеленски да я подпише. Украйна нямаше да съществува като държава без нас“, заяви тя. Украинският президент скоро ще се срещне с Тръмп.

Снимка: литий, iStock

„Няма да подпиша това, което 10 поколения украинци ще трябва да връщат“, заяви Зеленски на пресконференция в неделя. Той подчертаваше, че отказва, защото в предложението на САЩ не са предвидени гаранции за сигурност. В понеделник обаче Тръмп настоя, че „окончателната сделка“ е „много близо“ и че тя ще включва „редкоземни метали и различни други неща“. Според Axios в предложението е залегнало описание за "свободна, суверенна и сигурна" Украйна.

На 25 февруари Financial Times съобщи, че Украйна и САЩ са се споразумели за редките метали. Информацията на изданието обаче беше, че в сделката липсват изрични гаранции за сигурност - нещо, което сега Шмигал опровергава.

"Украйна получава 350 млрд. долара и много военно оборудване и правото да продължи да се бие. Украинците са много смели войници, но без помощта на САЩ - без парите ни и оръжията ни, тази война щеше да е свършила за много кратък период от време" - това каза Доналд Тръмп по повод споразумението, като не уточни дали става дума за бъдещи разплащания. Руският опозиционен информационен канал ASTRA представи друг прочит на думите на президента на САЩ - сделка за редкоземните богатства на Украйна да е на стойност 1 трилион долара.

Украйна притежава огромни залежи на критични елементи и минерали - от литий до титан, които са жизненоважни за производството на съвременни технологии и са силно желани в световната надпревара за ресурси. Тя разполага и с огромни запаси от въглища, както и от нефт, газ и уран, но голяма част от тях се намират на територии под руски контрол.

Диктаторът Владимир Путин, изглежда, също изкушава САЩ със сделка за ценни ресурси: Русия има повече ресурси от Украйна: И Путин предложи сделка за редкоземни елементи на Тръмп (ВИДЕО).