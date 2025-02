Зеленски обяви кога ще престане да е президент и ще си тръгне (ВИДЕО)

Няма да бъда нужен вече тогава, когато Украйна бъде приета в НАТО и Европейският съюз. Знаете, че с мен не е лесно - затова е разбираемо, че Путинова Русия иска да се отърве от мен. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски в поредно интервю. Думите в него бяха интерпретирани от беларуската опозиционна медия NEXTa по следния начин: Зеленски намекна, че няма да се оттегли от поста президент, докато Украйна не бъде приета в ЕС и НАТО.

"Готов съм на всичко за мира в Украйна. Разбира се, Русия иска да се отърве от мен. Може би не физически, както се опитаха да направят в началото на войната, а по политически път. Аз съм много неудобен човек за Путин. Познаваме се. Ако утре Украйна бъде приета в ЕС и НАТО, вече няма да съм нужен. Но докато това се случи, аз ще защитавам страната си", каза Зеленски в интервю за ARD.

Той също така заяви, че "победата на Украйна без подкрепата на САЩ определено няма да се случи. Но Путин няма да може да ни окупира", визирайки с последните си думи вариант на бъдеще за Украйна без американска военна и финансова помощ.

