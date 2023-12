Зеленски пристигна в Норвегия за среща със скандинавските лидери (ВИДЕО)

Норвежкият министър-председател Юнас Гар Стьоре приветства топло Зеленски и добави, че Норвегия "ще продължи да подкрепя отбраната на Украйна".

🇳🇴President Volodymyr #Zelensky has arrived in #Norway for an unannounced visit.



"Together with the leaders of Norway, Denmark, Iceland, Finland, and Sweden, we will discuss strengthening defense, political, and economic cooperation, and our common future in Europe," he wrote. pic.twitter.com/ufWxxVztHX