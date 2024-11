Зеленски: С администрацията на Тръмп войната ще приключи по-бързо

Войната, която Русия води в Украйна, ще свърши по-бързо с встъпването във власт на правителството на избрания за президент на САЩ Доналд Тръмп. Това заяви днес украинският президент Володимир Зеленски в интервю за suspilne.media по повод 100-годишнината на украинското радио.

"Войната ще свърши, но няма точна дата. Разбира се, с политиката на този екип, който сега ще ръководи Белия дом, войната ще свърши по-бързо", каза Зеленски пред украинската обществена телевизия.

"За Украйна у важно да има справедлив мир, за да не остане усещането, че сме изгубили най-скъпото заради несправедливост, която ни е била наложена", добави той.

По думите му Тръмп е чул предложенията на Украйна и не се е противопоставил.

На уточняващия въпрос дали Тръмп е поискал искане на Украйна да участва в преговорите с Русия, Зеленски отговори: "Ние сме независима страна. И ние по време на тази война - и нашият народ, и аз лично в преговорите със САЩ, с Тръмп и с Байдън, и с европейските лидери - доказахме, че реториката "Седнете и слушайте" не работи с нас".

Цялото интервю със Зеленски ще бъде излъчено на 16 ноември, от 9:10 ч. по украинското радио, в 10:00 часа по Youtube канала Suspilne News и на Първи и прочетете на сайта Suspilne News.

