Зеленски с подробности за руската ракета, ударила недалеч от него (ВИДЕО)

Подобен терористичен акт е проява на екстремизъм не само към чужди представители, но и към мирни граждани на други държави - в случая гръцката делегация, каза Володимир Зеленски в интервю за предаването "Cinque minuti" по италианската телевизия RAI.

"Бяхме с премиера на Гърция на пристанището. Там на няколкостотин метра, на 300-400, беше ударът с балистична ракета. Сирената се включи, но ракетата пристигна много бързо", отбеляза президентът.

По думите му ударът е бил нанесен от територията на окупирания Крим.

"Не знам към кого беше насочен този удар. Във всеки случай, честно казано е просто невероятно да атакуваш в момент, когато министър-председателят на друга държава е в Украйна. Дори не говоря за себе си, но говоря за уважение към хората от други държави. Виждате, че при Русия и Путин такова просто няма", добави Зеленски.

"There was a ballistic missile strike roughly 300-400 meters away. The missile arrived quickly. I don't know what the missile was aimed for," said Zelenskyi on his visit to Odesa, where he met with the Prime Minister of Greece. During his visit, Russia attacked the city. pic.twitter.com/LQ7vmdYqOj