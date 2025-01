Руският диктатор Владимир Путин е поискал от украинския президент Володимир Зеленски да напусне поста си, за да има мир и Русия да спре пълномащабната война срещу Украйна. На поста на Зеленски трябвало да дойде кумецът на Путин - Виктор Медведчук. Той беше арестуван впоследствие, след като се укриваше, и разменен за 55 бойци от "Азов", включително командира им Денис Прокопенко-Редис, които бяха пленени от руската армия след героичната отбрана на "Азовстал". Сега Медведчук живее в Русия и дори основа политическа платформа, чиято цел е да се бори да свали сегашното управление на Украйна: Турските медии разкриха подробности за размяната на Медведчук срещу командирите от "Азов".

Освен "рокадата" с Медведчук, другите искания на Путин са били в украинската конституция да бъде вписано, че Украйна никога няма да се присъедини към НАТО и ще е "неутрална държава", руският език да е официален за Украйна, Донбас да бъде предаден на Русия, украинската армия да бъде намалена до само 50 000 войници (сега размерът ѝ е над 800 000 войници) и да бъдат предадени или унищожени всички оръжия на украинците с обхват над 20 километра. Всичко това разказа самият Зеленски пред журналисти в Давос (след 30:00 минута от видеозаписа).

Исканията на издирвания от Трибунала в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор са представени още на първия ден след руската инвазия - от украинци, явно подчинени на Путин. После са повторени и в Истанбул - прословутите вече разговори за мир там, които руската пропаганда и оръжията ѝ повтарят: Лъжите за "проваления мир от Истанбул" отново напират в медийната среда в САЩ

Сега Зеленски говори заради въпрос за мирни преговори - аз съм преговарящият от украинска страна, Путин е преговарящият от руска страна. Двамата не сме се срещали в Истанбул, каза той. Разкри и, че исканията на Путин са му били предадени от други хора, украинци на служба при руския диктатор, не са поставени лично от издирвания от Трибунала в Хага "управник". "Това не са преговори, а ултиматум от убиец - от Путин", каза Володимир Зеленски и добави какво им е казал: "When these people were f*cked off by me in my office ..." (с други думи - да вървят на майната си), защото са сепаратисти без никакъв статут: Кумецът на Путин се загрижи за Тръмп: Зеленски искал да го убие

Z-подигравка и към Путин

Известният руски пропаганден телеграм канал Alex Parker Returns коментира казаното от Зеленски - с подигравка към Путин.

"Това беше първоначалният план на "мъдрия политик" (препратка към Путин), защото беше сигурен, че Зеленски ще избяга, "никой няма да тръгне на война заради наркомана" и всичко ще върви по същество според сценария на Крим. Веднага щом започна съпротивата, всички тези прекрасни планове бяха незабавно изхвърлени в кофата за боклук и основното искане към хохлите [украинците] беше само неутралитет. Но благодарение на Борсук Джонсук (препратка към бившия британски премиер Борис Джонсън), дори това споразумение не беше сключено."

