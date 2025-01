Лъжите за "проваления мир от Истанбул" отново напират в медийната среда в САЩ

Украйна е в тежко положение. Руската армия настъпва в Източна Украйна. От Велика Новоселка и Угледар (Въгледар) на юг, до Курахово и Покровск в центъра и Торецк и Часов Яр на север, силно укрепени градове и ключови логистични центрове в Донецка област са превзети или под натиск, с което е засташена способността на украинските въоръжени сили (ВСУ) да снабдяват своите военни части по шосе или по жп линии, оставяйки големи незащитени полета на запад за руснаците, чиято непосредствена цел е да превземат целия Донбас.

През втората половина на 2024 година Русия превзе 3600 квадратни километра земя, като 1500 са превзети през октомври и ноември. Опасната тенденция продължава.

По-решаващ от загубата на земя е липсата на организация по отношение на оръжията, а още по-притеснителна е загубата на животи. Тези проблеми предизвикват пропаганден натиск през лъжи - според някои невероятни оценки между 500 000 и 600 000 украински войници са били убити или ранени, а поне още 100 000 са дезертирали - ако беше вярно, армията на Путин щеше вече да е победила. Още: Пътят към мир в Украйна минава през още по-тежки санкции за Русия: Тръмп го обмисля

Споразумение за мир?

Но не трябваше да е така - това пише в нов анализ в американска медия, известна като рупор на крайните течения в Републиканската партия, които непрекъснато се противопоставят на подкрепата на САЩ за Украйна (конкретното авторство най-долу в текста). В първите дни и седмици, след като Русия нахлу в Украйна, имаше възможност за споразумение чрез преговори, при което Украйна можеше да загуби по-малко територия и човешки животи, е заключението на анализа - защо то е абсолютно подвеждащо, четете нататък.

Но докато САЩ преследваха собствените си външнополитически приоритети, включително отстояването на правото на НАТО да се разширява, доколкото пожелае, дори до границите на Русия, те се аргументираха, че войната е оправдана, защото Русия е нахлула в суверенна държава. Въпреки това, както Тим Хейуърд и Пиърс Робинсън твърдят в своята нова книга Media, Dissidence and the War in Ukraine, справедливата война изисква повече от справедлива кауза. За да бъде една война справедлива, тя също трябва да бъде "последната мярка, след като всички други средства за разрешаване на конфликт са изчерпани". За да бъде войната с Русия справедлива война, дипломацията с Русия трябва да бъде проучена, приложена и изчерпана. Но не беше така. Още: Скрит коз за Украйна - финансова бомба с марка "Путин". Кремъл натиска за Путинов мир (ОБЗОР - ВИДЕО)

Когато двустранните преговори между Украйна и Русия в Истанбул дадоха надежда за уреждане чрез преговори и дори създадоха първоначален проект на споразумение, САЩ и техните западни партньори не направиха достатъчно за развитие на разговорите.

Откъде знаем? Защото преговарящите и официални лица от Украйна и нейните западни партньори, които бяха там, ни го казват. Списъкът със свидетели расте, като последните показания идват от швейцарски, украински и американски служители. Още: Макрон и Стармър преговарят за мироопазващи сили в Украйна: Британска медия начерта три сценария

През март и април 2022 г. украински и руски официални лица се срещат в Истанбул, където уговарят "проектодоговор за мир". Олексий Арестович, бивш съветник в канцеларията на президента на Украйна и член на украинския преговарящ екип в Истанбул, дори добави неоповестената по-рано подробност, че президентът на Украйна Володимир Зеленски и руският диктатор Владимир Путин е трябвало да се срещнат на 9 април с последващо прекратяване на огъня (бел. ред. - Арестович обаче не е част от делегацията на Украйна в Истанбул, а и след като беше принуден да подаде оставка заради прибързана оценка-изказване, напусна и Украйна и започна да говори в параметри, подозрително изгодни за Путин. Водачът на украинската делегация Давид Арахамия категорично заяви, че проектодоговорът всъщност е бил руски ултиматум за практическа капитулация на Украйна, припомнете си при какви унизителни условия: Проваленият договор за мир в Украйна: Документираната наглост на Путин). Но вместо да подхранват това обещание за мир, САЩ не го подкрепиха.

"Има държави в НАТО, които искат войната да продължи", каза тогавашният външен министър на Турция Мевлют Чавушоглу. Те искат "войната да продължи и Русия да отслабне". И Чавушоглу не е единственият турски официален представител, който предлага преговори за мир с посредничеството на Турция (а за отношенията между Ердоган и Путин е отдавна известно, че почиват на взаимна изгода и то открито).

Нуман Куртулмуш, заместник-председател на управляващата партия на Ердоган, каза: "По някои въпроси беше постигнат напредък, достигайки крайната точка, след което изведнъж видяхме, че войната се ускорява... Някой се опитва да не сложи края ѝ. Съединените щати виждат удължаването на войната като свой интерес… Има хора, които искат тази война да продължи… Путин и Зеленски щяха да подпишат, но някой не искаше". Още: Bloomberg: Загуба на земи, отказ от НАТО и малка армия: Вероятните условия на Путин за мир

Същото казаха и други посредници на преговорите. По искане на Зеленски тогавашният израелски премиер Нафтали Бенет изигра роля в посредничеството на преговорите. Според Бенет САЩ са "блокирали" преговорите (бел. ред. - Бенет обаче беше хванат и то по елементарен начин как лъже за събития от войната в Украйна, припомнете си: Бивш премиер на Израел: Путин обеща да не убива Зеленски)

Бившият канцлер на Германия Герхард Шрьодер (бел. ред. - отявлен европейски съюзник на Путин, отхвърлен дори от собствената си (социалдемократичната) партия заради позициите си - за награда за "милите очи" за Кремъл той беше в директорския борд на "Северен поток") дава същата информация. Шрьодер казва, че "нищо не можеше да се случи, защото всичко беше решено във Вашингтон… Украинците не се съгласиха на мир, защото не им беше позволено. Те първо трябваше да попитат американците за всичко, което обсъждаха". Още: Макрон и Зеленски обсъдиха „практически стъпки“ за разполагане на миротворци в Украйна

"Украинска правда" съобщи, че на 9 април 2022 г. тогавашният британски премиер Борис Джонсън побързал да отиде в Киев, за да каже на Зеленски, че Путин "трябва да бъде притиснат, а не да се преговаря с него. Дори ако Украйна е готова да подпише някои споразумения с Русия, Западът не е" (бел. ред. - Давид Арахамия казва друго - че Джонсън е уверил Зеленски, че Запада ще помага на Украйна да се бори, след като Путин предлага единствено капитулация и зависимост на Украйна като мир). Арестович изрази скептицизъм, че Джонсън би се намесил по този начин без неговите сигнали да идват от Вашингтон. Арахамия добавя, че Запада "всъщност ни посъветва да не приемаме ефимерни гаранции за сигурност". Още: "Тази война трябва да приключи": Марко Рубио призова за смела дипломация на САЩ в Украйна (ВИДЕО)

Намеса на Запада

Някои приписват оттеглянето на Украйна от преговорите на руските зверства в Буча. Но на 5 април 2022 г., ден след като Зеленски посети Буча, макар да каза на украински журналисти, че случилото се в Буча е "непростимо" и ще направи "възможността за преговори предизвикателство", той добави, че дори след Буча, "трябва да го направим. Мисля, че нямаме друг избор".

Американският политолог Самюъл Чарап (известен с постоянни позиции как чрез война не може да се реши конфликтът) и Сергей Радченко (историк от руски произход - и той, и Чарап нямат пряко участие в разговорите) твърдят, че след разкритията в Буча в началото на април "двете страни продължиха да работят денонощно по договора, който Путин и Зеленски трябваше да подпишат по време на срещата на върха, която се очакваше да се проведе в недалечно бъдеще", а това предполага, че не Буча е прекратила преговорите. Двете страни все още са работили по проектите на договора до 12 и 15 април, тоест 10 дни след посещението на Зеленски в Буча. Арестович наскоро разкри, че преговорите всъщност са продължили чак до 17 май.

Чарап и Радченко казват, че преговорите не само са продължили след откритието в Буча, те "дори са се засилили". Те заключават, че откриването на зверствата в Буча не е нищо повече от "второстепенен фактор при вземането на решения от Киев" за прекратяване на преговорите (бел. ред. - на двамата не им хрумва да разсъждават дали тези десетина дни не са протекли в дипломация в сянка от страна на Зеленски може ли да разчита на западна помощ, за да се бие с явно по-силен противник, на когото иначе не може да се противопостави към онзи момент).

В допълнение към неотдавнашното свидетелство на Арестович, скорошна подкрепа идва от американски официални лица и дори наскоро от швейцарски официални лица. Още: Две години след забраната: Украйна още не дава да се преговаря директно с Путин

Виктория Нюланд, бившият заместник-държавен секретар по политическите въпроси, също говори по темата. The New York Times съобщи, че "американските официални лица са разтревожени от условията на Путин" и питали украинците дали "разбират, че това е едностранно разоръжаване". Още: Тръмп: Путин иска среща, подготвяме я (ВИДЕО)

Мнението на САЩ

Според Нюланд, преговорите се разпаднаха, когато украинците поискали съвет какво да правят (намек, че са търсили помощ), а "хората извън Украйна", тоест в Съединените щати, се усъмниха дали споразумението е добра сделка.

Чарап и Радченко също съобщават, че "бивш служител на САЩ, работил по политиката за Украйна по онова време", им казал, че, изправен пред опасения относно проектодоговора, "вместо да приеме комюникето от Истанбул и последвалия дипломатически процес, Западът засили военната помощ на Киев". Още: Надежда за Украйна: Путин съсипа Русия с кредити заради нуждата от оръжия

Последното свидетелство идва от Жан-Даниел Рух, швейцарският посланик в Турция по време на разговорите. По това време Рух беше в Турция, за да се консултира относно идеята за неутралитет на Украйна. Рух се съгласява с други мнения, че „Западът "дръпна щепсела" на преговорите". Той смята, че "имахме възможността да спрем една война... имахме примирие наблизо, но американците и техните британски съюзници казаха "не". Още: "Путин, ела си вземи парите": Байдън и Тръмп се обединиха за Украйна, подобряват позицията ѝ в преговорите

За да бъде оправдана, една война изисква не само справедлива кауза, но и тя да бъде последно средство, след като всички мирни средства са изчерпани. Но вместо да насърчат и проучат значителния дипломатически напредък, постигнат между Украйна и Русия, САЩ го обезсърчиха.

Възможно е, преди войната да достигне сегашната си ужасяваща загуба на животи, в Украйна да беше имало мир. Няма да разберем.

Автор: Тед Снайдър, за The American Conservative

Превод: Ганчо Каменарски