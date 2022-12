Златните резерви на Украйна са по-големи, отколкото преди войната

Според официална украинска статистика, размерът на златните резерви на Украйна вече е 27,95 млрд. долара. Това е нивото в края на ноември. Отбелязан е ръст от 10,7%.

За сравнение, точно преди войната златните резерви на Украйна бяха в размер на 27,42 млрд. долара.

Ukraine's gold and foreign exchange reserves exceed pre-war level



International foreign exchange reserves in November increased by 10.7% - $27.95 billion.



This level is higher than at the beginning of the war: the gold and foreign currency reserves amounted to $27.42 billion. pic.twitter.com/kMJh4YSpdf