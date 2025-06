САЩ се готвят за ирански терористични атаки, Иран арестува украински агенти

Иран е изпратил съобщение-комюнике на американския президент Доналд Тръмп чрез посредник на срещата на Г-7 в Канада, която се проведе в периода 15-17 юни и от която Тръмп си тръгна по-рано. Със съобщението Техеран е заплашил, че ако САЩ атакуват цели в Иран, режимът на аятолах Хаменей ще активира спящи терористични клетки в Съединените щати. Администрацията на Тръмп, както и федералните, щатските и местните правоприлагащи агенции в ключови градове в цялата страна, са в повишена готовност за всяко потенциално отмъщение в Съединените щати. Министерството на вътрешната сигурност на САЩ излезе с изявление, в което предупреждава, че "конфликтът с Иран причинява среда с повишена заплаха в Съединените щати".

Доста показателно - шерифската служба на окръг Лос Анджелис изрично обяви, че увеличава патрулите и проверките на места, където има религиозни обекти:

Междувременно, The New York Times съобщи, че американското военно разузнаване е засякло признаци, че подкрепяните от Иран милиции се готвят да извършат атаки с дронове и ракети срещу американските бази в Ирак и вероятно Сирия, като отмъщение за ударите на САЩ срещу ядрени съоръжения в Иран. Досега групите се въздържаха, като иракските власти работят усилено, за да спрат намеренията на шиитските милиции.

След ударите на САЩ по Фордо, Натанз и Исфахан, Израел и Иран продължават с въздушните атаки, но няма нещо особено. Иранската информационна агенция Tasnim обаче съобщи, че са арестувани трима украински агенти, планирали атака срещу иранско предприятие, занимаващо се с производство на авиационна техника - вероятно става въпрос за дронове. Припомняме, че дроновете "Шахед", които Техеран предостави на Путинова Русия, нанасят огромни щети на Украйна - Още: Руските дронове и ракети пак засипаха Киев и околностите му (СНИМКИ)

