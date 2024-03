Зрелищен удар по руски кораб-база, Буданов говори за Крим: Убит ли е пореден руски военен блогър? (ВИДЕО)

Според появила се информация в руски канали в Телеграм, един от руските военни на борда на кораба е бил Егор Гузенко. Той е познат с позивната-прякор Тринадесетия – воювал е в Сирия и се бие в Донбас от почти 10 години. Каналът в Телеграм на Гузенко не е активен от известно време.

За последен Гузенко говореше как обмислял самоубийство, подобно на друг известен руски военен блогър, който се биеше в Донбас – Андрей Морозов, с позивна Мурц: Втори известен Z-блогър заговори за самоубийство

Russian channels write about the alleged death of Russian VDV soldier Egor Guzenko, known for his channel named 'Thirtheenth'. Guzenko openly supported the killing of Ukrainians, but was also often seen exposing lies by the Russian command, especially about the situation in the… pic.twitter.com/zgf9Yx0P4L

Междуврменно, ръководителят на украинското разузнаване генерал Кирило Буданов определи сегашните украински атаки в Крим като операции тип "военно разузнаване". "Това са подготвителни мерки за сериозна операция, както и тестове за точките за подход (влизане и излизане) от полуострова. Много украинци там може да мислят, че сме ги забравили, но не е така", заяви Буданов:

The GUR is preparing serious operations in Crimea, Budanov said.



"The current military reconnaissance missions in the Black Sea are preparatory measures for a serious operation in Crimea, as well as testing the correctness of our statements about the routes of entry and exit… pic.twitter.com/A0CSn8WxlU