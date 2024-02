Втори известен Z-блогър заговори за самоубийство

Естонският блогър WarTranslated препечата и преведе публикация от канала в Телеграм на Гузенко, в която той пише, че мисли дали да не отнеме живота си. Гузенко дава за пример случая с друг свой "колега" - Андрей Морозов, с позивна Мурц. Морозов беше сержант в 1487 полк от Четвърта отделна мотострелкова бригада на Втори армейски корпус на т.нар. ЛНР. Повече за неговия случай и защо се самоуби, според известното досега - тук: Самоуби се руски Z-блогър, писал за големите загуби на руската армия край Авдеевка

"Все по-често ме спохождат мисли да събера кураж и да постъпя като Мурц. Ще напиша всичко за всички, ще кажа сбогом и така ще е по-лесно. Твари гадни, нямам сили да живея с това повече", пише Гузенко. Той доста често писа през двете години война в Украйна публикации, които бяха силно критични към руското военно командване.

Russian serviceman with callsign "thirteenth" with 225k followers wants to "end it all like Murz".



By the way, by his own admission, he escaped a criminal case in Russia to fight in Ukraine, illegally crossed the border, and made his first money by stealing and selling Ukrainian… pic.twitter.com/Fse0W7cBEW