Дженифър Анистън и Брад Пит се събират на екрана

Много хора никога не биха си помислили, че ще видят Дженифър Анистън и Брад Пит да работят отново заедно след скандалния им развод през 2005 г., съобщи Дарик.

Двамата обаче решиха да оставят отминалите дни да бъдат отминали и ще се появят заедно на екрана за първи път от много години, присъединявайки се към инициатива за набиране на средства на Шон Пен, при която актьори четат на живо сцени от филми.Това е първият път, в който бившата холивудска двойка ще бъде видяна заедно, откакто се поздравиха зад кулисите на наградите на Гилдията на актьорите през януари. Двамата ще четат роли от филма с Шон Пен Fast Times at Ridgemont High, които се превърна в сензация пред 1982 година. Приятелят на Брад Шон Пен също ще е на екрана обаче няма да играе емблематичния си герой от култовия филм.И Дженифър, и Брад изглежда са развълнувани да присъстват на благотворителното виртуално събитие, което ще се проведе на 17 септември. В него участи ще вземат и много други известни лица. Към четенето на живо ще се присъединят още Дейн Кук, Морган Фрийман, Хенри Голдинг, Шиа ЛаБеф, Матю Макконъхи, Джими Кимел, Джулия Робъртс, Джон Легенд и Рей Лиота. 50-годишната актриса работи с 56-годишния си бивш съпруг в телевизионния си ситком „Приятели“ още през 2001 г. по епизода „The One With The Rumor“ за осми сезон.