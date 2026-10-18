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Гюстав Флобер и Елиза Шлезингер: 35 години той мечтаеше за нея и накрая се уплаши да я има

18 октомври 2026, 18:45 часа 2042 прочитания 0 коментара
Снимка: Actualno/ChatGPT5
Гюстав Флобер и Елиза Шлезингер: 35 години той мечтаеше за нея и накрая се уплаши да я има

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Връзката между Гюстав Флобер и Елиза Шлезингер е историята на един любовен блян, който писателят пази в сърцето си повече от 35 години, за да го превърне накрая в образа на мадам Арну в романа си "Възпитание на чувствата". А когато съдбата най-после му дава шанс наистина да изживее тази любов, той така и не намира смелост да направи крачката.

Всичко започва през лятото на 1836 г., когато семейство Флобер прекарва ваканцията си в морския курорт Трувил в Нормандия. По това време Гюстав е 15-годишен ученик. На плажа той среща Елиза Фуко, известна като Елиза Шлезингер. Тя е съпруга на Морис Шлезингер, влиятелен издател на музикални произведения и основател на "Gazette musicale de Paris". Елиза е на 26 и има малко дете.

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В ранната му автобиографична творба "Мемоари на един луд", Флобер описва как забелязва Елиза на плажа и е напълно поразен от нея. Всъщност героинята му в този роман се казва Мария, но в образа й е пресъздадена Елиза. Описаната случка как тя оставя шала си на плажа, а той го взема и ѝ го връща, е напълно реална. За Флобер това е почти мистично изживяване. 

В края на ваканцията Елиза заедно със семейството си си тръгва от Трувил, но за Флобер историята не приключва. Реалната жена се превръща в идеализиран образ, в натрапчив спомен, който той постоянно преработва в съзнанието си. 

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Всъщност тя не изчезва от живота му, тъй като докато Флобер следва право в Париж, той продължава да поддържа връзка със семейство Шлезингер. Около 1840–1843 г. той посещава дома им и редовно остава на вечеря. Той може да я вижда, но не може да я има. 

През 1846 г., Флобер признава в писмо до любовницата си поетесата Луиз Коле, че е имал само една истинска страст в живота си и че тя е започнала, когато е бил на 15 години. Изследователите спорят доколко Елиза е отвръщала на чувствата му и дали отношенията им някога са преминавали границата на емоционалната близост. Но сигурното е, че любовта на Флобер към нея е била реална и дълбока.

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Снимка: Actualno/ChatGPT5

Елиза присъства в много от творбите му. За първи път тя се появява в "Мемоари на един луд", но след това влиянието ѝ се усеща и в други негови ранни произведения, включително в "Ноември". Но разбира се най-известното ѝ превъплъщение е във "Възпитание на чувствата", където мадам Арну е почти пълно нейно копие. Главният герой Фредерик Моро се влюбва в омъжена жена, по-възрастна от него, която се превръща в неговата невъзможна любов.

През 1853 г., вече 32-годишен, Флобер отново се връща в Трувил, свещеното място на неговата младост, където е преживял най-важната любов в живота си. 

Три години по-късно той вече е известен писател, а семейство Шлезингер го кани на сватбата на дъщеря си Мари в Баден. Флобер отклонява поканата, но отговорът му до Елиза е емоционален. Има данни, че девет години по-късно, през 1865 г., Флобер все пак я вижда отново и то тъкмо в Баден - към този момент вече са изминали почти 30 години от онова лято. Той отдавна вече не е някогашното момче, но тя продължава да го вълнува и вдъхновява.

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Снимка: Wikipedia

През 1871 г. Морис Шлезингер умира, Елиза остава вдовица. Това е моментът, който би могъл да промени всичко. Елиза му пише и двамата възстановяват по-близка връзка. В едно от писмата си Флобер дори ѝ пише, че се надява тя да се върне във Франция и че би искал краят на живота му да премине близо до нея.

Но парадоксът е, че когато любовта му най-накрая може да стане реалност, той вече не е същият човек.

През 1871 г. Елиза се завръща във Франция, за да уреди наследствени въпроси и на 8 ноември същата година тя му гостува в неговия дом в Кроасе. Тази реална среща е сякаш почти буквално извадена от отдавна излезлия му роман "Възпитание на чувствата". И това поражда големия спор на изследователите как Флобер предварително е описал срещата, която по-късно действително е преживял. В романа г-жа Арну го посещава за последен път, преди окончателно да напусне Париж и двамата си припомнят всички неизречени чувства. Тя най-после прави признанието, което е чакал цял живот — че той е бил единствената й истинска любов. А той й се изповядва как тя е била идеалът му, засенчил всички останали жени. Но когато тя сваля шапката си и той вижда побелелите й коси, остава поразен, че това вече не е идеалът му, а една възрастна жена, и се отдръпва. 

През октомври 1872 г. Флобер пише едно от последните си известни писма до Елиза, в което говори единствено за миналото. Пише й, че сред всички някогашни скъпи на сърцето му призраци нейният образ се откроява най-силно, но че повече няма мечти за бъдещето.

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Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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