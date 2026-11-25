България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем. В новата ни рубрика "Невъзпятите герои", като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България и са постигнали много. Те са причина и повод за гордост за всеки българин.

Сред тях е Кръстьо Кръстев - незаслужено осъденият от Народния съд български физик.

Биографични данни

Кръстьо Иванов Кръстев е роден в семейството на учители на 12 юли 1900 г. в Силистра. След Кресненско-разложкото въстание семейството се преселва в освободените земи. През 1916 г. се местят в София, където Кръстьо завършва с отличие гимназия и заминава да следва минно инженерство в Германия. Там защитава успешно три доктората един след друг. Следва и медицина в Румъния.

След като се завръща в родината Кръстьо Кръстев започва работа като директор на железниците и пощите. По-късно работи като професор по физика, технология и химия на мощните взривове във Военната академия. През 1932 г. ученият става директор на научните изследвания към Генералния щаб на отбраната.

Откритието

Датата 12 август 1932 г. се оказва съдбоносна за него - по време на стрелба с тежко оръдие той прави важно откритие. Физикът забелязва, че контролните измервателни уреди показват необяснимо явление, което той самият започва да изследва. Кръстев стига до следното заключение - при взривната реакция се отделят електромагнитни вълни, разпространяващи се със скоростта на светлината. Той нарича явлението, което открива, електромагнитна пулсация.

Българският физик продължава изследванията си съвместно с физици от "Сименс". През 1933 г. откритието му е научно потвърдено и регистрирано от германските физици като "Ефектът на Кръстев". По-късно откритието му е използвано в Берлин по време на опита за разбиване на атома на урана. Тогава за пръв път се документира миниатюрна ядрена експлозия. В Германия българският физик си сътрудничи с Алберт Айнщайн.

Българският учен участва в конструирането на първия измервателен уред на немските ракети "Фау 1" и "Фау 2", за което получава голямо финансово възнаграждение. България също е облагодетелствана. Страната ни получава безвъзмездно звукоизмервателна подвижна станция "Сименс", а също така четири противовъздушни батареи и 14 бойни самолета.

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Физикът основава три индустриални предприятия у нас. Едното от тях е за електротехническо оборудване, другото за химикали и лекарства, а третото е електрохимическият завод "Аляска".

Кръстев построява истински палат за семейството си - къща с 52 стаи. През 1963 г. нейната стойност надхвърля 700 000 щатски долара.

През септември 1944 г. решава да се прибере със семейството си в България. Но след като научава за промените тук, заминава за Швейцария, а оттам - за Рим.

Осъден от Народния съд

През 1945 година Народният съд у нас го осъжда задочно на 15 години строг тъмничен затвор и глоба в размер на 1 000 000 лв. Конфискувано е цялото му имущество.

В Италия българският учен установява контакт с Алберт Стал, който по това време е съветник на американския военновъздушен аташе в Италия. Българинът разкрива пред него засекретеното в България и Германия свое откритие и двамата започват да търсят начин за прилагането му в атомните експлозии.

Със съдействието на американските власти, Кръстев и семейството му емигрират в Канада. Там той е назначен за директор на Научноизследователския център за хирургическо оборудване в Торонто. По-късно става специален консултант на армията, флота и военновъздушните сили. Същевременно работи за изследователска лаборатория на университета в Мичигън.

"Ефектът на Кръстев" намира приложение в американската военна апаратура за засичане на тайно провежданите тестове на атомни оръжия във всяка точка върху земното кълбо.

САЩ разсекретяват това негово откритие през 1963 година. Българинът получава най-високото отличие в САЩ, давано на цивилно лице.

Земният път на проф. д-р Кръстьо Кръстев приключва на 16 септември 1969 г. Наследнците му изпълняват неговото последно желание – 3 години след смъртта му урната с неговия прах е положена на родна земя.

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