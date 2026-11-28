Събота сутрин е време за чаша ароматно кафе и разказ, който ни пренася отвъд познатия ни свят. В новата ни рубрика "Истории със сутрешното ви кафе" Actualno.com открехва вратата към непознати човешки съдби от различни кътчета на планетата. Хора, чийто живот звучи като сценарий за филм и които могат истински да ни вдъхновят. Налейте си кафе и се пригответе за една завладяваща човешка история.

Героят на нашия разказ: Йожен дьо Савоа-Каринян

Място на действието: Свещената Римска империя

Време за четене: Колкото едно кафе

Една от най-впечатляващите фигури в европейската военна история е принц Йожен дьо Савоа-Каринян (неговото име кой знае защо на български се е утвърдило повече като Евгений Савойски). Отхвърлен като младеж от френския крал Луи XIV като твърде хилав и абсолютно непригоден за военна служба, той се превръща в най-блестящия пълководец на своето време и истински кошмар за османските султани. Начело на австрийците той нанася жестоко поражение и на самия Луи XIV, карайки го да плати скъпо за високомерието си, като на практика слага край на френската хегемония на континента.

Роден през 1663 г. в Париж в семейството на принц Йожен-Маврикий Савойски-Соасон и Олимпия Манчини (племенница на могъщия кардинал Мазарини), Йожен расте дребен на ръст, слаб физически и с постоянни здравословни оплаквания, поради което буквално го отписват за някакво достойно за благородник поприще. В двора на Луи XIV го гледат с такова пренебрежение, че Кралят Слънце накрая го съветва да стане абат, смятайки го за напълно безполезен за каквото и да било друго, и най-вече безнадежден за военна кариера. Йожен обаче изпитва истинска страст към военното дело и отказва да се подчини.

В една тъмна нощ през 1683 г., 19-годишен, той напуска тайно Франция и предлага услугите си на австрийския император Леополд I, който по това време е в смъртен сблъсък с Османската империя. Луи XIV до края на живота си не му прощава това бягство, а по-късно, виждайки военните му успехи, горчиво съжалява, че е отхвърлил такъв талант.

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Главозамайващ успех в австрийската армия

Пристигайки във Виена, Йожен започва военната си кариера като доброволец. Той бързо се доказва на бойното поле с невероятна храброст - раняван е 13 пъти в битки, но винаги лично води хората си напред. Заради блестящите си стратегически умения той се издига стремително. На 29 години вече е генерален комисар, а на 30 е произведен в чин фелдмаршал (най-високото военно звание).

В продължение на десетилетия той е основният стълб на отбраната и разширението на Хабсбургската империя, като служи на трима императори.

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Битката при Зента - кошмарът на Османската империя

На 11 септември 1697 г. край град Зента (днешна Сърбия, на река Тиса), Йожен нанася страшно поражение на османския султан Мустафа II. По това време, османската армия, водена лично от падишаха, наброява около 80 000–100 000 души.

При пристигането си Йожен заварва турците по време на преминаването им през реката, когато силите им са разделени от понтонен мост. Въпреки че разполага с по-малка армия (около 40 000–50 000 души), той предприема светкавична атака. Разгромът за османците е катастрофален - загиват над 20 000 османски войници (включително великият везир и множество висши сановници), докато австрийските загуби са минимални. Самият султан едва успява да се спаси с бягство.

Победата при Зента пречупва гръбнака на османската експанзия в Европа. Тя води до подписването на Карловицкия мирен договор през 1699 г., с който Османската империя за първи път в историята си отстъпва мащабни територии (Унгария и Трансилвания) на християнска държава.

Победи над французите

През 1701 година Йожен нанася поражение и на армията на Луи XIV, с което си отмъщава за изтърпените подигравки във френския двор и опасното му подценяване. По това време Хабсбургите воюват с Франция във Войната за Испанското наследство. Йожен, когото австрийците всъщност наричат Ойген, начело на австрийските войски побеждава французите в Италия. След това провежда и поредица от успешни кампании в Прованс, Фландрия и Рейнланд, като печели повечето сражения - в крайна сметка войските на Краля Слънце са принудени да преустановят действията си на Апенинския полуостров.

Йожен дьо Савоа остава в историята като брилянтен пълководец, чиито стратегии по-късно са изучавани от Наполеон Бонапарт и Фридрих Велики.

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Конната статуя на Йожен дьо Савоа-Каринян във Виена. Снимки: Wikipedia

Всяка събота сутрин крие поне една история, която чака да бъде разказана. Очаквайте следващата завладяваща съдба в "Истории със сутрешното ви кафе" на Actualno.com точно след една седмица. Пожелаваме ви спокоен уикенд, а ако този разказ ви е докоснал, споделете го с чаша кафе и приятел.

Заглавната снимка е илюстративна и е направена с инструмента за ИИ ChatGPT5 на OpenAI