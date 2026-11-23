България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем. В новата ни рубрика "Невъзпятите герои", като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България и са постигнали много. Те са причина и повод за гордост за всеки българин.

Сред тях е Иван Славейков - най-големият син на Петко Рачов Славейков, останал в историята като кмет на София в едни от най-смутните и тежки времена.

Кратки биографични данни

Иван Славейков проплаква в семейството на Петко Славейков и съпругата му Ирина на 29 октомври 1853 г. Роден в Трявна, той е най-голямото от общо осемте деца в семейството на поета. Преди Освобождението Иван учи в английски колеж в Малта. След това той завършва прочутия Робърт колеж в Цариград.

След завършването си работи като учител в родния си град. Там става един от основателите и пръв председател на читалище "Трудолюбие". Преподава не само във Враца и Стара Загора, но и в Робърт колеж, където е учител по английски и френски език, а сред учениците му са някои от бъдещите български премиери. След като прекарва известно време в Цариград, Иван Славейков се премества в Пловдив.

След потушаването на Априлското въстание заедно със Стефан Панаретов той изпраща до английската преса материали, в които описва жестокостите от страна на Османската империя при потушаването на бунта.

След Освобождението

След Освобождението Иван Славейков е назначен за началник на канцеларията на търновския губернатор. Остава на този пост една година - през това време работи и като главен училищен инспектор в Сливенска губерния.

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През 1885 година той се установява в София. Става член на Българското книжовно дружество, днешната Българска академия на науките. Същата година е избран за кмет на столицата, издигнат от Либералната партия. Иван Славейков е столичен градоначалник в изключително напрегнато време. Само десет дни, след като встъпва в длъжност, Съединението става факт.

Управлението му съвпада и със Сръбско-българската война. След Съединението българските войски очакват атака от турската граница. Но атаката всъщност идва от запад. Сърбите разчитат на близостта си със София, като се надяват, че това ще им помогне бързо да превземат българската столица. Но благодарение на организацията и на смелостта на българските войници, това остават само планове от страна на Сърбия. Под ръководството на Иван Славейков столицата осигурява подслон, храна и медицинска помощ за хилядите преминаващи войници и посреща ранените след битката при Сливница.

От кмет на столицата той влиза в парламента като министър на народното просвещение в правителството на Петко Каравелов и именно като такъв умира. Иван Славейков издъхва на 7 май 1901 година.