След срива на азиатските пазари: В САЩ и в Европа борсите регистрираха сериозен спад

Американските фондови пазари се сринаха в понеделник след спадовете в Европа и Азия, тъй като се засилиха опасенията, че американската икономика върви към рецесия, предаде BBC.

Технологичният индекс Nasdaq отвори с 6,3% по-ниско ниво след рязък спад в края на миналата седмица, но намали донякъде загубите си през деня.

Другите основни американски индекси също се понижиха рязко, преди да се възстановят, докато фондовите пазари в Европа и Азия се сринаха с японския Nikkei 225 надолу с около 12,4%.

Това идва, след като слабите данни за работните места в САЩ в петък предизвикаха опасения за най-голямата икономика в света.

„Измерителят на страха“ на Уолстрийт – индексът VIX – скочи, достигайки най-високото си ниво от първите дни на пандемията COVID-19, предаде NEXTA.

Европейските фондови пазари също закриха в понеделник със сериозен спад на индексите. Това е част от мащабна глобална борсова нестабилност, отново заради опасенията, че САЩ навлизат в рецесия, пише БТА.

Индексът FTSE 100 на Лондонската фондова борса се срина със 176,51 пункта или 2,16 на сто до 7998,51 пункта.

Във Франкфурт DAX загуби 343,64 пункта или 1,95 на сто до 17 317,58 пункта.

Парижкият CAC 40 намаля със 117,02 пункта или 1,61 на сто до 7134,78 пункта.

По информация на Ройтерс другата причина за тези сривове е напрежението в Близкия изток.

