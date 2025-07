Байерн Мюнхен набеляза ненужен в Ливърпул

Ръководството на Байерн Мюнхен е набелязало за трансфер футболист, който се оказа ненужен в редиците на английския шампион Ливърпул. Става въпрос за 28-годишното крило на мърсисайдци Луис Диас. Това съобщи германският спортен журналист Флориан Платенберг. Според неговата информация шефовете на баварците искат тимът да се подсили с класно ляво крило и вече са изготвили списък с потенциални кандидати за позицията.

Луис Диас не попада в сметките на мениджъра на Ливърпул Арне Слот и поради тази причина ръководството на английския гранд е готово да се раздели с него. Освен това клубът хвърли доста пари за нови футболисти по време на летния трансферен прозорец и сега шефовете искат да „избият“ част от инвестираните средства. Това може да стане най-лесно чрез продажба на играчите, на които няма да се разчита през предстоящия сезон.

