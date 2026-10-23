Тристранката обсъжда минималната заплата и домашната ракия

Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) ще обсъди промени в данъчни закони и предложението за определяне размера на минималната работна заплата за страната от 1 януари 2027 г. В дневния ред са включени общо няколко точки - за промени в Закона за счетоводството, в Закона за независимия финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта и Закона за хазарта.

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Пакетът от данъчни и приходни мерки за 2027 г. беше представен в края на септември от заместник-министъра на финансите Людмила Петкова. По думите ѝ целта на предложенията е да се осигури устойчиво нарастване на бюджетните приходи, включително намаляване дела на сивата икономика чрез повишаване на събираемостта на приходите.

Преди дни за обществено обсъждане бе публикуван проектът на постановление, с който правителството предлага 660 евро минимална работна заплата от 1 януари 2027 г.

На 12 октомври се състоя заседание на НСТС, на което представителите на правителството, синдикатите и бизнеса обсъдиха Проект на Постановление на МС за изменение и допълнение на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата.

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Очаква се да се анонсират промени в предлаганите текстове за глобите от 1000 евро за физически лица и 2000 евро за юридически лица и конфискация за държане на "чужда" домашна ракия в стопански обекти. Финансовият министър Гълъб Донев твърди, че мярката е насочена към незаконната търговия и продажбата на наливен алкохол с неясен произход в места като ресторанти, къщи за гости, автосервизи и други обекти, която крие рискове за здравето.