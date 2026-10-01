Ще ни ровят ли в хладилниците заради ракията? Гълъб Донев разясни за спорния текст и глобите

Ще преработим текста за производството и съхранението на домашната ракия, за да не създава двусмислено тълкуване и да не се внушава и да се позволява на различни експерти и политици да тълкуват превратно този текст. Единственото желание, което сме имали при разписването на текста, е било да се забрани продажбата на такава ракия, произведена по незнайно каква технология и с незнайно какви качества, на други хора, в заведения, в ресторанти, в къщи за гости. Това обясни министърът на финансите Гълъб Донев в ефира на Нова телевизия.

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Той обясни и, че на много места такава ракия се продава и целта е била да се забрани тази продажба, защото тя крие риск за здравето и за живота на хората. Министърът припомни и случаи назад във времето, за хора, които са загубили живота си заради употреба на съмнително произведена ракия.

„Хората да бъдат спокойни. Никой няма да ходи и да рови в хладилниците, в къщите и да търси ракия. Традициите не ги нарушаваме“, опита се да успокои той.

Попитан кога и кой би бил подложен на глоба от 1000 евро - ако купуваш домашна ракия или ако я продаваш, Донев обясни, че и досега тези текстове и санкции съществуват в закона. „Там ние не правим никакви промени. Така, както са записани в Закона за акцизите и данъчните складове, те си остават непроменени. Подаряването също не присъства в законодателството. Но знаем, че традициите, този, който е произвел хубава ракия, той иска да се похвали. Той подари за рожден ден една бутилка ракия“, обясни финансовият министър и отново заяви, че текстът ще претърпи редакция, за да не създава двусмислено тълкуване.

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Нов дълг

Относно вземането на нов дълг, Донев обясни, че той е бил изтеглен при изключително добри условия за България. „Дългът, който изтеглихме, е при изключително благоприятни условия. Това означава, че кредитните агенции, всички анализатори, които наблюдават фискалната ни политика и банковото ни състояние, дават положителна оценка. И това е не само за икономиката, но и за мерките и политиките на правителството, които предприемаме, за да излезем от ситуацията на свръхдефицит и да преминем към стабилно управление на финансите“, поясни той.

Данък върху свръхпечалбата

По отношение на предположението за данък върху свръхпечалбата на банките и притесненията, че това ще повиши лихвите по кредитите, финансовият министър каза, че той и експертите в министерството не допускат такъв ход от страна на банките.

„Защото за последните пет години банките са натрупали ръст на печалба от 588%. Това нормален ръст на печалбата ли е? Ами 588% ръст не е нормален. Това е свръхпечалба. Още повече банките тази година имаха допълнителна възможност да освободят още един съществен като количество и размер ресурс, който държаха като резерв в Българската народна банка с влизането ни в еврозоната. Така че тези милиарди бяха освободени и те също се върнаха в банките“, каза той.

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