UniCredit увеличи дела си в Alpha Bank

Италианската банка UniCredit увеличи дела си в гръцката Alpha Bank до около 26 процента, предаде Ройтерс, позовавайки се на официално изявление на кредитната институция. Новото увеличение се осъществява чрез допълнителни финансови инструменти, свързани с дял от около 5 на сто, с което общата позиция на италианската банка в гръцкия кредитор достига приблизително 26 процента. Пазарната стойност на участието възлиза на близо 2,1 милиарда евро.

"Инвестицията надмина очакванията"

"Инвестицията ни в Alpha Bank надмина очакванията", заяви главният изпълнителен директор на UniCredit Андреа Орчел. По думите му партньорството с гръцката банка е ясен пример за това как федералният модел на италианската група може да допринася за развитието на водещи национални институции в Европа.

Главният изпълнителен директор на Alpha Bank Василиос Псалтис коментира пред Блумбърг, че решението на UniCredit за допълнително участие е било посрещнато с одобрение.

През май UniCredit удвои досегашното си участие и посочи, че ще придобие допълнителния дял, след като получи необходимите регулаторни одобрения за дял до 29,9 процента. Очакванията на анализаторите са инвестицията да донесе печалба от около 244 милиона евро за UniCredit през следващата година и да повлияе на капиталовия показател CET1 с около 65 базисни пункта.

Партньорството между двете банки датира от 2023 г., когато италианската институция придоби около 9 процента от Alpha Bank, както и мажоритарен дял в румънското ѝ подразделение.

