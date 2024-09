2 месеца по-късно: УЕФА си призна за фаталната грешка, коствала на Германия триумф на Евро 2024

Това лято Германия посрещна Европейско първенство по футбол, но за нещастие на домакините голямата им мечта завърши с поражение от Испания. Тимът, воден от Юлиан Нагелсман, загуби от бъдещия шампион във вълнуващ четвъртфинален сблъсък, приключил при резултат 2:1. Но всичко можеше да бъде много по-различно.

При равенство 1:1 Марк Кукурея спря с ръка удар на Джамал Мусала в наказателното поле, като домакините бяха убедени, че това е дузпа. Съдията Антъни Тейлър и отговорникът на VAR Стюарт Атуел обаче отказаха да преразгледат ситуацията, а Испания в крайна сметка спечели мача благодарение на победния гол на Микел Мерино в 119-та минута.

A clear penalty was ignored, likely because it was considered 'harsh' and might spoil the 'entertainment'. In the end, it cost Germany their chance to advance. Totally unfair if you ask me pic.twitter.com/ImYOTV2fJ5