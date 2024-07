Помощник на Нагелсман нахлул в съдийската стая заради недадената дузпа за Германия срещу Испания

Националният отбор на Германия отпадна от Европейското първенство по футбол след драматична загуба от Испания на 1/4-финалите на надпреварата. Двубоят бе белязан от много спорно положение, когато в средата на първото продължение съдията Антъни Тейлър не даде дузпа за явна игра с ръка на Марк Кукурея в наказателното поле след удар на Джамал Мусиала.

A clear penalty was ignored, likely because it was considered 'harsh' and might spoil the 'entertainment'. In the end, it cost Germany their chance to advance. Totally unfair if you ask me pic.twitter.com/ImYOTV2fJ5