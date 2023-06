58 години по-късно: Уест Хям вдигна европейски трофей след кървав финал (ВИДЕО)

Двубоят на стадион „Еден Арена” в Прага започна вихрено. Първата реална голова възможност се откри пред Деклан Райс в 13-ата минута, чийто удар не попадна в целта. Напрежението бе огромно, а феновете по-трибуните - много бурни. В 32-ата минута на срещата се стигна до грозен инцидент с капитана на Фио - Кристиано Бираги, който бе уцелен с плътна пластмасова чаша от фенове на англичаните и от главата му бликна кръв. Наложи се да получи медицинска помощ на терена.

Play was momentarily paused during the Europa Conference League final after Cristiano Biraghi was struck by an object thrown by fans. pic.twitter.com/j9vdIK8PPl