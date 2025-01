Аморим попълва слабото място на Манчестър Юнайтед с титуляр от Серия А

Отборът на Манчестър Юнайтед изпитва сериозни трудности през настоящата кампания. Тимът се намира на 13-та позиция в класирането в Англия, а проблемите във фаза защита са сериозни. Поради тази причина треньорът на "червените дяволи" Рубен Аморим спешно търси нов играч на позицията ляв уингбек в схемата му с трима защитници. Авторитетният журналист Фабрицио Романо твърди, че Манчестър Юнайтед са започнали преговори с отбора на Лече за датския защитник Патрик Доргу.

20-годишният датчанин е национал на страната си и се справя отлично през сезона. Той има 22 мача в Серия А, в които е отбелязал 3 гола и е записал 1 асистенция. Доргу пристигна в отбора на Лече през 2023 г. от датския Нордселанд, като акостира за около 200 хил. евро. Манчестър Юнайтед все още не са изпратили официална оферта за играча, но се твърди, че италианците са склонни да се разделят с датчанина за сумата от 40 млн. евро.

Единият от нарочените за изгонване от Рубен Аморим е на път да напусне "Олд Трафорд". Става въпрос за Антони, който ще премине в тима на Реал Бетис под наем до края на сезона, като опция за откупуване не е включена. Бразилецът трябваше да бъде новата голяма звезда за "червените дяволи", след като бе привлечен за 95 млн. евро от Аякс през 2022 г. Той бе работил с бившия треньор на отбора Ерик Тен Хаг, като се справяше отлично при него в нидерландския тим. На "Олд Трафорд" обаче нещата не му се получиха по план и за 96 мача се разписа едва 12 пъти и даде 5 асистенции.

